Bebeğini 3 ay göremedi! “Et yiyen bakteri” hayatını kabusa çevirdi

İngiltere’nin Great Yarmouth bölgesinde yaşayan Kelly isimli bir anne, sezaryen sonrası yakalandığı nadir ve ölümcül enfeksiyon nedeniyle yıllar süren bir sağlık mücadelesine sürüklendi.

SEZARYEN SONRASI KORKUNÇ BAŞLANGIÇ

2009 yılında acil sezaryenle doğum yapan Kelly, doğumdan kısa süre sonra yüksek ateş ve yara bölgesinde akıntı şikâyetiyle yeniden hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde “et yiyen bakteri” olarak bilinen nekrotizan fasiit tespit edildi.

“YARAM AÇILDI, DİKİŞ TUTMUYORDU”

Genç kadın, enfeksiyonun hızla yayıldığını ve yaranın bir uçtan diğer uca açıldığını belirterek, “Doktorlar dikemedi çünkü enfeksiyon dikişleri bile yiyordu” dedi.

3 AY BEBEĞİNDEN AYRI KALDI

Hastanede aylarca tedavi gören Kelly, bu süreçte yeni doğan bebeğini göremedi. Doktorlar, bulaşı riski nedeniyle anne ile bebeğin temasını kısıtladı.

9 YIL SÜREN ZORLU HAYAT

Uzun süre yatakta kalması nedeniyle kas kaybı yaşayan kadın, tekerlekli sandalyeye mahkûm kaldı. Yıllar içinde farklı komplikasyonlar ve enfeksiyonlarla mücadele eden Kelly, zaman zaman yeniden ağır sağlık sorunları yaşadı.