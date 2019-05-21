Mynet Trend

Bebek bakıcısı olarak girdiği evleri soymuş

sesamos sesamos
YAŞAM  | 21.05.2019 16:16 | Son Güncelleme

İstanbul'da bebek bakıcısı olarak çalıştığı evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen kadın tutuklandı.

Bebek bakıcısı olarak girdiği evleri soymuş

Ataşehir'de polise şikayette bulunan E.Ö, internetten buldukları Türkmenistan uyruklu "Dilara" isimli bebek bakıcısının, işe başladıktan bir gün sonra eşinin kaza yaptığı bahanesiyle evden aceleyle çıktığını ve dönmediğini, evde yaptığı incelemede 40 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalındığını anlattı.

Bakırköy'de yaşayan E.A. da kendini "Fazilet" olarak tanıtan Türkmenistan uyruklu bakıcıyı 14 Nisan'da işe aldığını, kadının bir gün sonra kargo alma bahanesiyle evden çıktığını ve dönmediğini belirterek, evden 60 bin liralık ziynet eşyasının çalındığı gerekçesiyle şikayette bulundu.

Şikayetler üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olaylarla ilgili çalışma başlattı.

Hırsızlık olaylarının meydana geldiği evlerin çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheli kadının kimliğini tespit etti.

Polis, Beşiktaş'ta bir restoranda erkek arkadaşıyla buluştuğu belirlenen kadını, düzenlediği baskınla yakaladı.

Gözaltına alınan Türkmenistan uyruklu Maftuna S. (35) emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede tutuklandı.

(AA)

Bu görüntüler Denizli'den! Bir anda tellere sıkışınca...Bu görüntüler Denizli'den! Bir anda tellere sıkışınca...
Böylesi görülmedi! Astsubayı bakın hangi yöntemle dolandırdıBöylesi görülmedi! Astsubayı bakın hangi yöntemle dolandırdı
Her şey bir mesajla başladı! 1, 2 derken 300 bin lirasından olduHer şey bir mesajla başladı! 1, 2 derken 300 bin lirasından oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul hırsızlık

En Çok Okunan Trend Haberler

Seks fotoğrafları ifşa oldu! Kadın'da yer yerinden oynadı

Seks fotoğrafları ifşa oldu! Kadın'da yer yerinden oynadı

İran Dışişleri Bakanı’ndan Trump’a sert cevap

İran Dışişleri Bakanı’ndan Trump’a sert cevap

Her şey bir mesajla başladı! 1, 2 derken 300 bin lirasından oldu

Her şey bir mesajla başladı! 1, 2 derken 300 bin lirasından oldu

Bu görüntüler Denizli'den! Bir anda tellere sıkışınca...

Bu görüntüler Denizli'den! Bir anda tellere sıkışınca...

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Günde 20 TL kazanıyor, 5 şirketi var

Günde 20 TL kazanıyor, 5 şirketi var

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Makam aracını gelin arabası yaptı

Makam aracını gelin arabası yaptı

Herkes şoke oldu! Damat, kayınpederiyle evlendi

Herkes şoke oldu! Damat, kayınpederiyle evlendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rüyada kavun görmek ne demek? Rüyada Kavun görmekle ilgili rüya tabirleri

Rüyada kavun görmek ne anlama gelir?

Dostoyevski sözleri: Budala, Kumarbaz, İnsancıklar gibi klasiklerin yazarından özlü sözler

Dev yazardan düşündüren sözler!

Yolda gördüğü emekli astsubayı 'beni tanımadım mı?' diyerek dolandırdı

Böylesi görülmedi! Astsubayı bakın hangi yöntemle dolandırdı

Yunanistan'dan Türkiye'ye uzanan 300 bin liralık dolandırıcılık

Her şey bir mesajla başladı! 1, 2 derken 300 bin lirasından oldu

Balıkesir'de ilginç olay: Düğün yaptığı eşi evli çıkınca...

Balıkesir'de ilginç olay: Düğün yaptığı eşi evli çıkınca...

Uyuşturucu isyanı! 'Çocuklarımızı dışarı çıkaramıyoruz' diyen kadınlar yol kapattı!

Annelerin isyanı! Başakşehir'de yol kapattılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.