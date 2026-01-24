SPOR

Bebek Otel'de büyük kriz: Ali Koç'tan Okan Buruk'a parmak sallayarak tehdit iddiası!

SON DAKİKA Fenerbahçe haberleri: Ünlü spor yorumcusu İbrahim Seten, futbol dünyasında deprem etkisi yaratacak bir iddiayı ortaya attı! Erden Timur'un gözaltına alındığı o olaylı gecede, Fenerbahçe Eski Başkanı Ali Koç ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Bebek Otel'de karşı karşıya geldiği ve Koç'un parmak sallayarak Buruk'a çok sert bir mesaj verdiği öne sürüldü.

Emre Şen

SON DAKİKA Fenerbahçe haberleri: İbrahim Seten'in açıklamalarına göre; Erden Timur'un gözaltına alındığı gece İstanbul'un ünlü mekanı Bebek Otel'de tansiyon tavan yaptı. İddiaya göre Fenerbahçe Eski Başkanı Ali Koç ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk mekanda karşılaştı.

"SENİN DE SIRAN GELECEK!"

Bebek Otel de büyük kriz: Ali Koç tan Okan Buruk a parmak sallayarak tehdit iddiası! 1

Seten, Ali Koç'un bu karşılaşma sırasında Okan Buruk'a karşı sert bir tavır takındığını belirtti. Koç'un, başarılı teknik adama parmak sallayarak, "Senin de sıran gelecek" minvalinde tehditvari bir cümle kurduğu iddia edildi.

OKAN BURUK: "BEN SANA NE YAPTIM?"

Bebek Otel de büyük kriz: Ali Koç tan Okan Buruk a parmak sallayarak tehdit iddiası! 2

Seten, Okan Buruk'un Ali Koç'a, “Niye böyle konuşuyorsun, ben sana ne yaptım?” diyor ama Ali Koç söyleyip gidiyor." sözlerini söylediğini ifade etti.

GERİLİM ZİRVEDE

İki ezeli rakibin önemli figürleri arasında yaşandığı öne sürülen bu "ayaküstü" ama "ağır" gerilim, Türk futbolunda soğuk rüzgarlar estirecek cinsten. Bu iddianın ardından gözler her iki cepheden gelecek açıklamalara çevrildi.

