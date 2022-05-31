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Bebek sahilinde skandal görüntü! Şahan Gökbakar'ın Bebek sahil yorumu olay oldu

31.05.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bebek sahilinde herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye giren bir kadın ve erkeğin görüntüleri sosyal medyaya damga vurdu. İki kişinin gözaltına alındığı olaya dair paylaşımlar yapan Şahan Gökbakar'ın yorumu sosyal medyada gündem oldu.

Bebek sahilinde skandal görüntü! Şahan Gökbakar'ın Bebek sahil yorumu olay oldu

İstanbul’un Bebek sahilinde kalabalığın arasında cinsel ilişkiye giren bir kadın ve bir erkeğin görüntüleri şoke etti. Son dakika haberi sonrası Bebek sahilde yaşanan olaydaki kişiler gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin daha önce çocuk istismarından suç kaydının olduğu da ortaya çıktı.

BEBEK SAHİL PAYLAŞIMI

Sosyal medyada infial yaratan olayla ilgili Şahan Gökbakar da paylaşım yaptı. Görüntülerden kesitleri sansürleyerek paylaşan Gökbakar paylaşımına "İstanbul boğazında yaz aylarının coşkusu yaşanıyor..." yorumunu yaptı.

SON DAKİKA: Bebek sahilindeki ahlak dışı görüntüler şok etmişti! Gözaltına alındılar; uyuşturucu ve çocuk istismarı suçu...SON DAKİKA: Bebek sahilindeki ahlak dışı görüntüler şok etmişti! Gözaltına alındılar; uyuşturucu ve çocuk istismarı suçu...

Şahan Gökbakar'ın paylaşımı takipçilerini ikiye böldü. Kimi bu paylaşıma gerek olmadığını söylerken kimi ise paylaşımı beğendi.

dtgrtey

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Şahan Gökbakar
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