Bebek sandalyesine çarptı diye öldüresiye dövmüşlerdi! Garson yaşadığı dehşeti anlattı!

"ONLARIN ÇOCUĞU İÇİN DE ÜZÜLDÜM"

Darp edilen gencin annesi Melike A. yaptığı açıklama, “Ben çalıştığım süre zarfında bana destek oluyordu. İşe girdi. Daha bir hafta oldu çalışalı fakat böyle bir hadise başımıza geldi bizi bu çok üzdü. Adli süreç kısmında elimizden geleni yapıyoruz. Keşke böyle bir şey olmasaydı. Kişiler hakkında konuşmak istemiyorum. Herkes yanımızda oldu sağolsunlar. Gerek iş yeri sahipleri, gerek arkadaşları hep yanımızda oldular. Mazlumun yanında kimse durmaz ama öyle olmadı mazlumun yanında herkes durdu. Evladımın bu durumda olması beni çok üzdü ama dün akşamdan beri rahat uyudum diyebilirim. Birileri sesimizi duydu. Bu insanların hak ettikleri cezayı alacaklarını düşünüyorum. Rabbim bir daha böyle bir şey yaşatmasın ne bana ne kimseye. O gün kayıtları izlediğim ilk gün o an ben bir çığlık attığımı biliyorum çocuğumu o halde gördüğüm zaman. Fakat onların çocuğu içinde çığlık attım. Kendi çocuğumun yanında onların çocuğu içinde üzüldüm. Keşke aynı duyarlılığı onlarda yapsalardı. Hele hele bir annenin darp etmesi beni çok yaraladı. Çünkü sende bir annesin. O evladını nasıl büyüttüyse bende o şekilde büyüttüm topluma kazandırdım” dedi.