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Bebek'te inşaatın temelindeki taşı kesmeye çalışırken öldü

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GÜNDEM  | 07.05.2019 17:02 | Son Güncelleme

Bebek'te bir inşaatın temelinde bulunan taşı spiral taşlama makinesiyle kesmeye çalışan Afganistan uyruklu bir işçi, makinenin başındaki diskin çıkması sonucu kasığından yaralandı. Kasığındaki atar damarı kesilmesi sonucu aşırı kan kaybeden Afgan işçi olay yerinde hayatını kaybetti.

Bebek'te inşaatın temelindeki taşı kesmeye çalışırken öldü

Olay, Beşiktaş Bebek Mahallesi, Ayaz Bostanı Çıkmazı sokak'ta saat 15.00 sıralarında meydana geldi.

KASIĞINDAKİ ATAR DAMARI KESİLDİ

İddiaya göre, bir inşaatın temelinde bulunan taşı spiral taşlama makinesi (taş kesmede kullanılan makine) ile kesmeye çalışan Afganistan uyruklu bir işçi, makinenin başındaki diskin çıkması sonucu kasığından yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kasığındaki atar damarı kesildiği belirlenen Afgan işçinin aşırı kan kaybetmesi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın yaşandığı alana güvenlik şeridi çeken polis ekipleri inşaat alanında delil incelemesi yaptı. Ceset, Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. (DHA)


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bebek işçi ölümü

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