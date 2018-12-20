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Bebeklerine Adolf adını veren çifte hapis cezası

BBC BBC
20.12.2018 07:38 | Son Güncelleme

İngiltere'nin Banbury kentinde Nazi lideri Adolf Hitler'e 'hayranlıklarının ifadesi olarak' bebeklerine Adolf ismini veren bir çift yasa dışı terörist bir gruba üye olmaktan hapis cezasına çarptırıldı.

Bebeklerine Adolf adını veren çifte hapis cezası

National Action (Ulusal Eylem) adlı örgütün üyesi oldukları belirtilen 22 yaşındaki baba Adam Thomas'a 6.5 yıl, anne Claudia Patatas'a da beş yıl hapis cezası verildi.

Aynı davada yargılanan dört kişi daha hapis cezalarına çarptırıldı.

Savcılığın 'Örgütün lideri, propaganda sorumlusu ve stratejisti" dediği 27 yaşındaki Daniel Bogunoviç 6 yıl 4 ay, diğer üç kişi de 5 yıl 10 aya varan cezalar aldı.

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KARAR OKUNURKEN AĞLADILAR

Adam Thomas ve ve Portekiz asıllı olduğu bildirilen Patatas, karar açıklanırken elele tutuşup ağladı.

Duruşmada, ırkçı Ku Klux Klan örgütü kıyafetiyle kucağında bebeğini sallarken çekilmiş fotoğrafını paylaşan Adam Thomas, bunu şaka amaçlı olduğunu söyledi ancak "ırkçı" olduğunu kabul etti.

Çiftin evinde yapılan aramada pala, bıçak ve yaylı tüfeğin yanı sıra, Nazi bayrakları ve üzerinde gamalı haç sembolleri olan eşyalar bulunmuştu.

Aynı davada hüküm giyen 28 yaşındaki Darren Fletcher'ın da bebek yaştaki kızına Nazi selamı vermeyi öğrettiği belirtildi.

2013'te kurulan National Action'ın üye sayısının 100'ü geçmediği belirtiliyor.

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