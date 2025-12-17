Mynet Trend

Yer: Mersin! Davranışıyla gündem oldu, akşam kendisini haberlerde görünce şaşırdı: "Yine aynı yaptığımı yapardım"

Mersin'de bir çiftçi, çamurlu olan ayakkabılarını çıkarıp çoraplarıyla markette alışveriş yapmıştı. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Akşam haberleri açtığında kendini görünce şaşırdığına vurgu yapan Adnan Ersin "Tarlada çalışsam ayakkabım çamur olsa yine aynı yaptığımı yaparım. Ayakkabımı çıkarır içeri geçerim" dedi.

Mersin'de çiftçilikle uğraşan 61 yaşındaki 4 çocuk 1 torun sahibi Adnan Ersin Aydınlar Mahallesi'nde geldiği markette ayakkabılarındaki çamuru fark edip önce kenarda sıyırdı. Çamurun çıkmadığını gören Ersin, bu kez marketin önünde ayakkabısını çıkarıp içeri çorapla girdi. Alışveriş yapan Ersin'i ayakkabısız gören kasiyer de duruma şaşırdı.

"ÇALIŞANLARI UĞRAŞTIRMAMAK İÇİN BÖYLE DÜŞÜNDÜM"

Tarlaya kargı sökmek için gittiğini anlatan Adnan Ersin, "Öncesinde yağmur yağdığı için ayakkabım çamur oldu. İşim aceleydi markete gittim, içerideki çalışanları meşgul etmeyeyim diye ayakkabımı çıkarıp alışverişimi yaptım. Hava soğuktu çalışanları uğraştırmamak için böyle düşündüm" dedi.

HABERLERDE KENDİSİNİ GÖRÜNCE ŞAŞIRDI

Akşam haberleri açtığında kendini görünce şaşırdığına da vurgu yapan Ersin, "Tarlada çalışsam ayakkabım çamur olsa yine aynı yaptığımı yaparım. Ayakkabımı çıkarır içeri geçerim" diye konuştu.

Adnan Ersin'in davranışının bütün Toroslar'ın Yörüklerine mahsus olduğuna değinen Aydınlar Mahalle Muhtarı Hasan Yıldırım ise kendisinin de görüntüleri televizyon izlediğini belirterek, "Duygulandım işte biz buyuz" dedim diyerek takdir ettiğini dile getirdi.

17 Aralık 2025
Kaynak: İHA
