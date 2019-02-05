Bebekleriyle sokak gösterisi yapan Rus çifte gözaltı

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İLGİNÇ HABERLER  | 05.02.2019 20:44 | Son Güncelleme

Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da bebekleriyle sokak gösterisi yapan Rus çift gözaltına alındı.

Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da, bir çift sokak gösterilerinde bebeklerini kullandı. Çift gösterilerini ilgi çekici hale getirmek için bebeklerini tehlikeli pozisyonlara soktu. Durumdan rahatsız olan Zayl Chia Abdulla isimli bir kişi, bebeğinin sağa sola sallayıp havaya atan babanın videosunu çekerek sosyal medyada paylaştı. Abdulla paylaşımında, "Bukit Bintang bölgesinden geçiyordum ve bu zavallı bebeği incitebilecek sorumsuz davranışı gördüm. Neden yetkililer böyle bir gösterinin gerçekleşmesine izin veriyor. Bu sokak göstericileri tutuklanmalı. Lütfen bir şeyler yapın" notunu düştü.

Olayın sosyal medya üzerinden yayılması sonrası Kuala Lumpur Emniyet Müdürü Datuk Seri Mazlan Lazim, Malezya basınına açıklama yaparak Rus çiftin gözaltına alındığını kaydetti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
bebek gösteri rus çift Malezya

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