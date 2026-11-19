Amerika'da kimliği açıklanmayan bir kişi, New Haven yakınlarında düzenlenen bir bahçe satışında küçük bir porselen kase fark etti. 2020 yılında yaşanan bu olayda, görünümünden etkilendiği kaseyi yalnızca 35 dolara satın alan kişi, daha sonra eserin değerini öğrenmek için Sotheby's müzayede evinin uzmanlarıyla iletişime geçti.

Associated Press'in aktardığına göre, kasenin fotoğraflarını inceleyen uzmanlar, bunun sıradan bir porselen eşya olmadığını belirledi.

600 YILLIK TARİHİ ESER OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yapılan değerlendirmelerde kasenin, Çin'de Ming Hanedanlığı döneminde üretildiği anlaşıldı. Uzmanlar, eserin 1403-1424 yılları arasında hüküm süren Yongle İmparatoru dönemine, yani 15. yüzyılın başlarına ait olduğunu tespit etti.

Yaklaşık 16 santimetre çapındaki porselen kasenin, nilüfer tomurcuğunu andıran özel bir biçime sahip olduğu belirtildi. Beyaz zemin üzerine kobalt mavisiyle işlenen çiçek desenleri de eserin en dikkat çekici özellikleri arasında yer aldı.

DÜNYADA BENZERİNDEN SADECE 6 TANE DAHA VAR

Sotheby's uzmanlarının araştırmasına göre, bu kaseyle yakından karşılaştırılabilecek yalnızca altı örnek daha biliniyor. Bunlardan ikisi Tayvan'ın Taipei kentindeki Ulusal Saray Müzesi'nde, biri İran Ulusal Müzesi'nde, biri British Museum'da, biri Londra'daki Victoria ve Albert Müzesi'nde bulunuyor. Bir diğer örnek ise daha önce Hong Kong'da düzenlenen bir Christie's müzayedesinde satışa sunulmuştu.

Kasenin bu kadar nadir olmasının nedenlerinden biri, Ming Hanedanlığı dönemindeki porselen üretim kurallarıyla ilişkilendiriliyor. Sotheby's'e göre Yongle döneminde imparatorluk yönetimi, resmi atölyelerde üretilen porselenlerin tasarımını, üretimini ve dağıtımını sıkı biçimde denetliyordu.

Bazı porselenler yalnızca imparatorluk sarayında kullanılmak üzere hazırlanıyordu. Ayrıca izinsiz kopyalamayı önlemek amacıyla benzer eserlerin yok edildiği veya gömüldüğü de belirtiliyor.

Not: Görsel yapay zeka tarafından temsili olarak üretilmiştir.