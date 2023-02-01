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  4. Bebeklik fotoğrafını görenler ünlü oyuncuyu tanıyamadı! Adeta yorum yağdı

Bebeklik fotoğrafını görenler ünlü oyuncuyu tanıyamadı! Adeta yorum yağdı

01.02.2023 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sen Çal Kapımı Maral, Bir Başkadır gibi dizilerde rol alan Bige Önal yeni yaşının şerefine Instagram hesabından bebeklik fotoğrafını paylaştı. Kendisi gibi oyuncu olan Aras Bulut İynemli ile ayrılığı uzun süre gündemde kalan Önal’ın fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı.

Bebeklik fotoğrafını görenler ünlü oyuncuyu tanıyamadı! Adeta yorum yağdı

Ünlü oyuncu Bige Önal sosyal medya paylaşımları ile gündemde yer alıyor. Aras Bulut İynemli ile uzun süre birliktelik yaşayan ve geçtiğimiz aralık ayında ayrılan Bige Önal, sosyal medya hesabından bebeklik fotoğrafını paylaştı.

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1990 doğumlu olan Önal paylaşımında sevenlerine teşekkür etti. İşte açıklaması:

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Hayatın değerini bilmek için an’larda kalmaya çabalamayla geçen bir sene oldu. Zamanın nasıl sürprizler yapabileceğine defalarca şaşırarak; yeniliklerin de zamanla, doğru zamanda, olması gerektiği an’da geldiğini öğrenerek… Tam olarak böyle bir sene geçti. Zamanın ve doğru zamanın değerini bilerek giriyorum bu yaşıma.
Aynı doğru zamanın hepimiz, ülkemiz için de geldiğini ümit ederek; hepimize sağlık, huzur ve ferahlık diliyorum bu yıl
(Yapılan kolajları, videoları gördüm.. her sene ama her sene bu kadar özel hissettirdiğiniz için ne kadar teşekkür etsem az iyi ki varsınız!)

bson


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Bige Önal Oyuncu fotoğrafı

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