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Beçin'deki yeni buluntular 700 yıl öncesine ışık tutuyor

bahar.aydin bahar.aydin
SEYAHAT  | 04.05.2019 12:15 | Son Güncelleme

Muğla'nın Milas ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki, Menteşe Beyliği'ne başkentlik yapmış Beçin Antik Kenti'nde bulunan gündelik yaşama ait yeni arkeolojik buluntular, 700 yıl önceki sosyal, ticari ve kültürel yaşamı ortaya koyuyor.

Beçin'deki yeni buluntular 700 yıl öncesine ışık tutuyor

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2012'de alınan antik kentte düzenli olarak kazı çalışmaları yürütülerek birçok eser gün yüzüne çıkarılıyor ve ayakta kalan tarihi yapılar restore edilerek turizme kazandırılıyor.

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Antik kentte Prof. Dr. Kadir Pektaş başkanlığında bu yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı kararıyla 12 aya çıkarılan arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmaları başladı.

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Pektaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antik kentin tarihinin milattan önce 2 binlere kadar uzandığını ancak asıl önemini Menteşe Beyliği döneminde kazandığını söyledi.

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Antik kentin sur içinde bulunan tarihi sokağında, 2018’de yapılan kazı çalışmalarında gün yüzüne çıkarılan seramiklerin yerel üretim olduğunu vurgulayan Pektaş, 14. ve 15. yüzyıla tarihlenen sırlı ve sırsız seramik kapların ve tabakların bazılarında, "atölye imzaları" tespit ettiklerini, dönemin seramik ihracatı ile ithalatına dair önemli ipuçları yakaladıklarını ifade etti.

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Pektaş, "Sırlı seramiklerden günlük kullanım kapları, yemek tabağı olarak kullanılanlar bunun haricinde depo amaçlı kullanılanlar yoğunlukta. Bunlar içinde bazı seramik tabakların, kapların içindeki üç ayak imzaları, atölye imzaları seramiklerin önemli bir bölümünün Beçin'de ve bu civarda üretildiğini gösteriyor." dedi.

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Özellikle Avrupa'dan ithal edilmiş birkaç parçanın o dönemde ithalatın varlığını gösterdiğine dikkati çeken Pektaş, buluntuların Milas bölgesi için de Orta Çağ için de önemli ip uçları verdiğini, buradaki ticari canlılığın göstergesi olduğunu kaydetti.

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Kazılarda, ticaretin şekline ışık tutan seramiklerde natüralist tarzda bitki kompozisyonlarına, insan yüzü ile el tasarımlarına ve figürlü bezemelere yer verildiğini söyleyen Pektaş, bulunan seramiklerin o dönemde yaşayan insanların zevkini, yeme içme ve eğlence kültürlerini yansıttığını belirtti.

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SERAMİKTEN YAPILAN OYUNCAK BULUNDU

Pektaş, kazılarda gündelik yaşamda kullanılan seramik kapların, metal takıların, ok uçlarının, sikkelerin yanı sıra seramik bir oyuncağın da bulunduğunu dile getirdi.

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Anadolu kültürünün genel yapısı hakkında bilgi sunan buluntular hakkında Pektaş, şunları söyledi:

"Çıkan seramik buluntular arasında çocuklara ait oyuncaklar elimize geçti. Geçen senelerden bir tek oyuncak vardı. Bu sene diğer örnekler de gelince bu dönemin, Orta Çağ'ın ve ya Menteşe Dönemi'nin bütün sosyal yapısı hakkında her şeyiyle bize bilgi veren bir seramik konteksti çıkmış olacak. Yani ticaretin şekline ışık tutan seramik örneklerinin yanında, insanların zevkine, yeme içme kültürlerine yönelik, eğlence ve oyuncaklara yönelik ipuçları, sadece bu bölgenin değil 14. ve 15. yüzyıllardaki Anadolu kültürünün genel yapısı hakkında bilgi veriyor. Cam buluntular 2018 için oldukça önemli. Bunun yanında kadın takıları var. Tabii bunların restorasyonları tamamlandıktan sonra bir bölümü Milas Müzesi'ne teslim edildi."

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Çalışmaların devam ettiğini, diğer eserler üzerinde etütler yapıldığını belirten Pektaş, bu yılki kazı çalışmalarında da önemli bulgulara ulaşacaklarını kaydetti.

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Antik kentte bu sene daha çok restorasyon ve koruma ağırlıklı bir çalışma programı oluşturduklarına dikkati çeken Pektaş, geçen yıl başlayan ve yarım kalan kazıları bu yıl tamamlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Beçin Antik Kenti

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