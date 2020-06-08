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Beckham: Cezalar ağırlaştırılsın

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 08.06.2020 08:16 | Son Güncelleme

ABD'de polis tarafından öldürülen George Floyd için futbol camiasından tepkiler gelmeye devam ediyor.

Beckham: Cezalar ağırlaştırılsın

Eski İngiliz futbolcu David Beckham ırkçılığa karşı mücadelede herkesi birlik olmaya çağırırken, eski Portsmouth kaleci Hislop, “Artık tavır koymalıyız ve ırkçılığa karşı cezalar ağırlaştırılmalı” dedi. Jermain Defoe ise, “1960’daki ırkçılık olaylarının günümüzde olmaması gerekiyor. Cezalar caydırıcı olmalı” diye konuştu.

SIRBİSTAN’DAN KAÇTIM!..

2017’de Gençlerbirliği’nin de formasını giyen Ganalı Samuel Owusu da, Sırbistan’da futbol oynadığı 4 yıl boyunca birçok ırkçı istismara maruz kaldığını ve Suudi Arabistan’a gittiğini söyledi. Owusu, “Hoş olmayan bir deneyim oldu” açıklamasını yaptı. (AKŞAM)

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