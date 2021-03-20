Beckham'dan Falcao açıklaması

MLS takımlarından Inter Miami'nin büyük hissedarları arasında yer alan David Beckham, kulübün transfer stratejisini ve bir arada olmaktan mutluluk duyacakları bazı futbolcular olduğunu açıkladı.

SADECE YILDIZ TRANSFERİ DEĞİL

Miami'nin transfer için cazibe merkezi haline getirmek istemediklerini aksine kulübün temel noktasını Miami Akademi üzerine kurmayı planladıklarını ifade eden Beckham, "Miami'de kendimize 10 yıllık öncelikli bir projeksiyon çizdik ve bu planlamanın temelini akademimiz oluşturuyor. Akademideki çocukları en kısa sürede en verimli şekilde takıma monte etmek istiyoruz ve bu çocuklara yardımcı olabilecek bazı tecrübeli futbolculara da ihtiyacımız var. Burada sadece futbol gelişimi anlamında bir tecrübeden söz etmiyorum, sosyal gelişim, yaşantı, markalaşma gibi futbolla iç içe olan bazı faktörler var. Tecrübeli futbolcular, akademideki futbolcuların gelişimine her yönden faydalı olacaktır" dedi.

RONALDO, MESSI, FALCAO...

Ronaldo, Messi, Falcao hakkında da konuşan Beckham, "Miami'ye büyük futbolcular getirmek istiyoruz. Ronaldo, Messi, Falcao sikletinde futbolcuların da gelmesini istiyoruz ancak ekonomik gerçekleri de göz önünde bulundurmak zorundayız. Kulüp yönetimi bu ve benzeri transferler için en doğru stratejiyi belirleyecektir" şeklinde konuştu.

YILDIZ DEĞİL, DOĞRU OYUNCU

Transfer süreçlerinde kendisine Sir Alex Ferguson'u kılavuz olarak kabul ettiğini ifade eden Beckham, "Sir Alex Ferguson doğru oyuncuyu seçmede ustaydı, her zaman dünyanın en iyi oyuncusunu getirmedi, kulüp için doğru oyuncuyu getirdi ve benim de yapmak istediğim şey bu" dedi.

