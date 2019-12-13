Bedava villa dağıtan muhtar köylüleri ihya etti!

Huaxi köyü, tam anlamıyla türünün tek örneği denebilir. Ciangsu eyaletinde bulunan Huaxi köyü, Çin'in en zengin köyü. 1500 civarındaki nüfusu ve ciddi geliri olan 380 hanelik köyde tüm aileler lüks villalarda yaşıyor. Huaxi köyü'nde halihazırda çok katlı birçok bina bulunurken, köy aynı zamanda dünyaca ünlü birçok anıt ve binanın da benzerlerini barındırıyor. Ülkenin kuzeyindeki Çin Seddi'nin bir kopyasından, Pekin'deki Yasak Şehre, New York'taki Özgürlük Anıtı'ndan Sydney'deki Opera Binası ve Paris'teki Arc de Triomphe'nun benzeri bunlardan sadece birkaçı. Köyün ağır sanayiden, tekstil ve turizme kadar birçok gelir kalemi var. Mal varlıklarından elde edilen kazancın fazlası köylüye paylaştırılıyor. KÖYÜN TEMEL GELİR KAYNAĞI AĞIR SANAYİ Hatta geçen yıl köyün gelir fazlasından ötürü her aileye birer araba hediye edildi. Huaxi aslında genel olarak bir köyden daha çok bir imece gibi çalışıyor ve köylüler de bu kuruluşun hissedarları. Köyün temel gelir kaynakları ağır sanayi, demir çelik ve tekstil olarak biliniyor, ancak her geçen gün artan zenginliğiyle kendisine yeni kazanç kapıları da açıyor. Çin'de 2003 yılında 10 milyar Yuan'lık gayri safi milli hasılasıyla en zengin köy unvanını alan Huaxi, imece usulü çalışarak yeni yeni başlattığı turizmiyle de yılda ortalama 2 milyondan fazla turisti kendisine çekiyor.

Üst düzey yetkilisinden, normal ailelerine kadar tam anlamıyla bir halkla ilişkiler örneği sergileyen köy, misafirlerin her ihtiyacını karşılamak için yoğun çaba gösteriyor. Aslında kendi ifadeleriyle ‘küresel anlamda açılan köy’ global dünyanın gereklerine uyarak ciddi bir PR çalışması da yapıyor.

Köyün diğer bir ilginç yanı da iki adet helikoptere sahip olması. Huaxi'deki helikopter pistinde bulunan ve daha çok turistik amaçlı kullanılan helikopterlerin yanı sıra köy kıtalar arası taşımacılık yapan iki adet dev yük gemisine de sahip. Köyün hemen yanında bulunan banliyölerde, Çin'in diğer bölgelerinden gelen çok sayıda işçi yaşıyor. Bu işçiler köyün temel gelirini sağlayan fabrika ve tesislerde çalışıyor. KÖYÜN ESKİ MUHTARI KÖYÜ KENDİ GELİRİYLE İNŞA ETMİŞ Köyü kuran ve bu hale gelmesini sağlayanların başında gelen ve kendi tabiriyle ‘köyü uyuyan bir tarım havzasından gelişmiş bir sanayi merkezine çeviren’ 84 yaşındaki eski muhtar Vu Rınbao, köyün tamamen kendi geliriyle inşa edildiğini söylüyor. Köye girildiğinde yolların ve çevrenin çehresi birden değişiyor. Lüks ve geniş villaların yanı sıra lüks otomobiller dikkati çekiyor. Günümüzde köyde, ücretsiz sağlık ve eğitim hizmetlerinin, lüks villaların ve araçların ve hatta bankada 250 bin dolar paranın keyfini süren kayıtlı 2 bin hane bulunuyor.

KÖYDE 80 FABRİKA BULUNUYOR Köyde yaşayanlar sıkı kurallara uymak zorunda, kumar ve uyuşturucu kati suretle yasak, köyde bar, kulüp, disko, internet kafe, karaoke bar, vb. yerler de bulunmuyor. Huaxi’den ayrılmak istediğinizde ise yanınızda hiçbir şey götüremiyorsunuz. Zengin biri olsanız dahi sahip olduğunuz kişisel mallarınızı yanınızda götürmenize izin verilmiyor. Yaşamını köyde sürdürenler ve hizmetlerinden istifade etmek isteyenler haftanın yedi günü, tatil olmaksızın çoğunlukla köyde bulunan endüstriyel fabrikalarda çalışmak mecburiyetinde. Köyde yaşayanların kabaca üçte biri gelirlerini demir çelik endüstrisinden kazanıyor, Huaxi Brezilya ve Hindistan’dan temin ettiği hammaddeleri işleyip 40’tan fazla ülkeye satıyor. Huaxi’nin bir diğer geçim kaynağı ise hemen hemen köyün tüm kadınlarının çalıştığı tekstil fabrikaları, 80 fabrikanın bulunduğu Huaxi kabına sığmıyor ve diğer köylere doğru genişliyor. KÖY DIŞINDAN BURAYA ÇALIŞMAYA GELİYORLAR Huaxi fabrikalarında sadece köyde yaşayanlar çalışmıyor, köy dışından çalışmaya gelen on binlerce insan var, ayrıca turizm sektörü de iyi bir gelir kaynağı. Huaxi gelecek yıllarda turizmin daha da patlayacağını umut ediyor, Çin’in bu köyünü görmek için 2 milyon turistin geleceği tahmin ediliyor.

Huaxi’de bulunan villalar tipik bir Amerikan banliyösünü andırmakta ve köyün artan nüfusuna cevap vermek için yeni villaların yapımı devam etmekte. Köydeki tek yapılar lüks villalar değil, bunların dışında köyde halka açık bir park, sabit pazar ve bir market de var.

Ayrıca birkaç butik, düşük fiyatlarla hizmet sunan restoranlar ve birkaç tane noodle dükkanı bulmak da mümkün. En son olarak, köyün 50'nci yılı kutlamaları için 470 milyon dolara mal olan ve Çin’in 15'inci yüksek binası Longxi Uluslar Arası Oteli hizmete açıldı. Köyün bu konuma gelmesini sağlayan Wu Renbao ise 18 Mart 2013'te kanser sebebiyle vefat etti.

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