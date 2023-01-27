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Beden pozitifliğini savunmak için iç çamaşırıyla poz verdi! Doğal halini cesurca paylaştı... “Selülitlerimle mutluyum”

27.01.2023 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadan beden pozitifliğine yönelik olarak yaptığı paylaşımları sayesinde dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Ariella Nyssa, Instagram’daki samimi enstantelerine bir yenisini daha ekledi. Vücudunun doğal halini cesur bir şekilde gösteren Nyssa, “Selülitlerimi seviyorum” diyerek iç çamaşırıyla poz verdi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede viral olmayı başardı.

Beden pozitifliğini savunmak için iç çamaşırıyla poz verdi! Doğal halini cesurca paylaştı... “Selülitlerimle mutluyum”

Sosyal medyadan beden pozitifliğine ve vücut olumlamalarına dair yaptığı paylaşımlar sayesinde fenomene dönüşen Ariella Nyssa, 750 binden fazla takipçisiyle tamamen incilerden oluşan iç çamaşırı takımıyla poz verdi. Fenomen ismin doğallığını gözler önüne serdiği gönderisi kısa sürede hayranlarından tam not aldı.

“KADIN VÜCUDUNUN GÜZELLİĞİ”

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Doğal makyajıyla kamera karşısına geçen Nyssa, tamamen doğal bir şekilde kıvrımlarını sergilemekten çekinmedi. Fenomen isim gönderisine, “Kadın vücudunun güzelliği” notunu ekledi. Gönderisini paylaştıktan sonra hayranları onun ne kadar büyüleyici olduğunu söylemek için adeta yorumlara akın etti.

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Sosyal medya kullanıcıları Nyssa’nın güzelliğini öven yorumlarda adeta birleşti. Bir soayal medya kullancısı gönderiye, “Bunu görmek bana iyi hissettiriyor” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Sen gerçek bri ilham kaynağısın” yorumunu yaptı.

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sosyal medya Selülit

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