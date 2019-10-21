Mynet Trend

Bedenini kadavra olarak bağışlamıştı... 8 yılın ardından törenle toprağa verildi

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 21.10.2019 10:28 | Son Güncelleme

Eskişehir’de 8 yıl önce hayatını kaybetmesinin ardından vasiyeti üzerine bedenini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi öğrencilerine kadavra olarak bağışlayan emekli edebiyat öğretmeni Nevzat Deringöl, 4 bin 800 doktor adayına ışık olduktan sonra düzenlenen törenle toprağa verildi.

Eskişehir’de 2011 yılında 66 yaşındayken hayatını kaybeden emekli edebiyat öğretmeni Nevzat Deringöl, ölmeden önce tıp fakültesinde eğitim gören doktor adayları için vücudunu kadavra olarak bağışladı. Bekâr olan Deringöl’ün bu kararına yakınları da onay verdikten sonra 30 Haziran 2011 tarihinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Anatomi Anabilim Dalında tören düzenlendi. Düzenlenen törenin ardından Deringöl’ün vücudu öğrenciler tarafından derslerde kullanılmaya başlandı. Kadavra, aradan geçen 8 yılda yaklaşık 4 bin 800 doktor adayı tarafından kullanıldı. Kadavra üzerinde çalışan doktor adayları yıllardır Nevzat hocanın bedeninde yeni şeyler öğrenirken Deringöl de bu süreçte birçok öğrenciyi mezun etmiş oldu. Kadavra bulunmakta güçlük çekilen Türkiye'de yurt dışından yaklaşık 130 bin liraya kadavra ithal ediliyor.

Emekli öğretmen Nevzat Deringöl için 8 yıl önce getirilen Anatomi Anabilim Dalında veda töreni düzenlendi. Tören öncesinde tabuta beyaz önlükler serilerek, doktor adayları Nevzat Deringöl’e saygılarını gösterdi. Törene, Deringöl’ün yakınlarının yanı sıra arkadaşları ve bedeni ile hizmet ettiği öğrencileri katıldı. Törende konuşan Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hilmi Özden, konuşmasının başında kadavralar hakkında bilgi verdi. Yurt dışında kadavra sayısının Türkiye’ye oranla fazla olduğuna dikkat çeken Özden, “Biz gelen kadavralarımıza öğrencilerimize daha faydalı olması için dikkatli davranıyoruz. Kendisini Türk toplumuna bağışlamış insanların haricinde ithal kadavrada alıyoruz. Nevzat Deringöl gibi öğretmenlerin topluma örnek olmak amacıyla kendisini bağışlaması hem Eskişehir için hem de Türkiye için örnek bir davranış. Tabi diğer illerimiz de de bu tür davranışlar mevcut olmakla birlikte, yurt dışına göre az miktardadır” dedi.

"8 YILDA 4 BİN 800 ÖĞRENCİNİN ELİ DEĞMİŞ VE ÇALIŞMIŞTIR"

‘Nevzat hocanın da bir eğitimci olması, öldükten sonrada bedeni ile öğrencilere hizmet etme düşüncesi çok dikkate değer bir gayrettir’ diyen Özden, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Kendisinin 8 yıl gibi bir kadavra çalışmasında katkısı olmuştur. Adım adım, kas yapısını daha sonra ki yıllarda damar ve sinir yapısını daha sonra organlarını, bu şekilde gayet verimli bir kullanımla öğrencilerimize faydalı olmaya çalıştık. Ama burada faydalı olma, Nevzat beyin kendisini bağış sürecinden sonra başlamıştır. 8 yılda düşündüğümüzde yaklaşık 4 bin 800 öğrencinin mutlaka eli değmiştir. Çalışmıştır. Bu 4 bin 800 öğrenci doktor adayıdır.”

"NEVZAT HOCA BİLİM VE TIP ALANINDA BİR ADIM FAZLASINI YAPTI"

Törende konuşan Nevzat Deringöl’ün bir arkadaşı ise düşüncelerini şöyle dile getirdi;

“Nevzat hoca, iyi bir eğiticiydi. Bilimden, insanlıktan, barıştan hiç ayrılmadı. Öldükten sonra bile, insanlık, bilim ve tıp alanında ne gerekiyorsa üzerine düşen bir adım fazlasını yaptı. Hocam huzuruna hepimiz geldik. Son sözümüz rahat uyu.”

Tören ardından Nevzat Deringöl’ün cenazesi Asri Mezarlığa getirildi. Burada tıp fakültesi öğrencileri, öğretim üyeleri ve yakınları tarafından toprağa verildi.

(İHA)

PARTNER Dünyanın en sıra dışı yerleri Dünyanın en sıra dışı yerleri
Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı! Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı!
Haberi alınca sinir krizi geçirdiHaberi alınca sinir krizi geçirdi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eskişehir Kadavra nevzat deringöl

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Canlı yayında çok sert tartışma! 'Ver arayı, versene arayı'

Canlı yayında çok sert tartışma! 'Ver arayı, versene arayı'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ünlü sanatçı Tarkan'dan İmamoğlu'na övgü dolu sözler!

Ünlü sanatçı Tarkan'dan İmamoğlu'na övgü dolu sözler!

Kızını okula her gün böyle gönderiyor!

Kızını okula her gün böyle gönderiyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cam silen çocuğa büyük sürpriz!

Camdan içeri bakınca öyle bir manzarayla karşılaştı ki...

Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı! Birçok ili etkisi altına alacak

Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı!

Köpeğinin yanarak öldüğü haberini alınca sinir krizi geçirdi!

Haberi alınca sinir krizi geçirdi

Silahla yaralanan oğlu ve torununu o halde görünce gözyaşlarını tutamadı!

Yaşlı kadın onları o halde görünce yıkıldı!

Öğrenciye çarptı, otomobilini terk edip kaçtı

Öğrenciye çarptı, otomobilini terk edip kaçtı

Feci şekilde can verdi! Sinir krizi geçirdiler

Feci şekilde can verdi! Sinir krizi geçirdiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.