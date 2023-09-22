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Bedia Akartürk kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef konuğu Bedia Akartürk'ün şarkıları ve albümleri

22.09.2023 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Bedia Akartürk hakkındaki detaylar MasterChef seyircileri tarafından araştırılıyor. TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef'in yeni bölüm çekimleri Denizli'de gerçekleşti. Programa Bedia Akartürk de konuk oldu. Bedia Akartürk'ün hayatı ve biyografisi merak edildi. Peki, Bedia Akartürk kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte MasterChef konuğu Bedia Akartürk'ün şarkıları ve albümleri...

MasterChef'in Denizli'de gerçekleşen çekimleri, programın 96. bölümü ile 22 Eylül Cuma akşamı ekranlara gelecek. Programa konuk olan Bedia Akartürk kimdir, nereli ve kaç yaşında gibi sorular programın izleyicileri tarafından sorgulanmaya başladı. MasterChef'in konuğu usta sanatçı Bedia Akartürk hakkında merak edilen soruların yanıtları haberimizde...

BEDİA AKARTÜRK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Bedia Akartürk, ailenin tek çocuğudur. Ailenin tek çocuğu olması dolayısıyla babasının soyadını hiç değiştirmeden Akartürk olarak devam ettirmiş ve adını hiç değiştirmemiştir.

Bedia Akartürk Sanat hayatına yine doğup büyüdüğü İzmir'in Ödemiş ilçesinde başlamıştır, daha sonra yaşını büyüterek İzmir Radyosu'nda çalışmaya başlayan sanatçı 9 yıl İzmir Radyosu'nda edindiği birçok tecrübenin ardından Ankara Radyosu'nda geçmiştir.

Sanatçı sanat hayatını Ankara Radyosu'nda devam ettirmiş ve yine Ankara Radyosu'ndan emekli olmuştur, özellikle o dönemde herkese nasip olmayan Paris Olympia'da muhteşem bir konser veren sanatçı Türkiye'yi en güzel şekilde temsil etmiştir.

Sanat hayatında 6 sinema filmi ve sayısız birçok albüme imza atan sanatçı Edirne'den Kars'a kadar tüm Türkiye'nin sevgilisi olmuştur ve 7 ilde Fahri Hemşehrilik unvanına layık görülmüştür.

Bedia Akartürk, sanat yaşamı boyunca albüm çalışmalarına ve yurt içi, yurt dışı konserlerine aktif olarak aralıksız devam etmiş ve hala etmektedir.

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MÜZESİ AÇILDI

Türkiye'nin yaşayan efsanesi Bedia Akartürk Müzesi açıldı ve müzede Bedia Akartürk'ün bu zamana kadar almış olduğu tüm ödülleri, giymiş olduğu sahne kıyafetleri, resimleri ve kendi eliyle özel olarak hazırlamış olduğu yöresel kıyafetleri bebekler üzerinde görebilirsiniz. Bedia Akartürk müzesi İzmir Ödemiş'tedir.

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ALDIĞI ÖDÜLLER

250'nin üzerinde plaket
7 ilde fahri hemşerilik ödülü almıştır
Altın bağlama
6 altın plak
Altın Plak ("Zühtü" albümüne verilmiştir)
Altın Taç (10 yıl boyunca İzmir Fuarı'nda aralıksız çalışmasından dolayı verilmiştir)
Altın Kaşık (En son tahta kaşık albümüne verilmiştir)

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ALBÜMLERİ

45'lik
Anadolu Türküleri
Anam Ağlar
Aşka Yemin
Bayramdan Bayrama
Bedia Akartürk
Denize Dalayım Mı
Derdimi Dermana Gezdim
Folklör Kraliçesi (1975)
Gitme Bülbül
Gülende
Kervan (Ey Sevdiğim)
Konyalım yürü
Konya Bülbülü 1
Konya Bülbülü 2
Kullar Olam
Neyleyim Neyleyim
Özür Diliyorum Senden (2004)
Ödemiş Türküleri
Sıla Hasreti
Yumurtanın Kulpu Yok
Zühtü (1978)

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