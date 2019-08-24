Beğenilen biri olmak için bunları yapsanız yeter!

Harvard'lı bir psikiyatrist olan Helen Riess sizi anında daha beğenilir biri yapacak formül paylaştı: İlişkilerde, çalışma hayatında ve daha iyi bir lider olmak için "Empati Etkisi: Nörobilim Temelli 7 Anahtar"

Helen Riess formülünü EMPATHY olarak kısaltıyor. Empati kelimesinin İngilizcesinin kısaltma olarak kullanan psikiyatrist, her bir harfin de açılımına anlamlar yükleyerek bir bütün oluşturuyor. Yaptığı araştırmalara göre daha beğenilen biri olmak için hem empatiyi öğrenmeli hem de açılımını hayatımıza yedirmeliyiz.

1) Göz Teması

Göz temasının önemini yüzlerce çalışma göstermiş olsa da, altını çizmekte büyük fayda var. Bilim insanları göz temasının etkilerini incelediler ve aynı sonuca vardılar: göz teması başkalarıyla samimi bir ilişki kurmaya yardımcı oluyor.

Göz temasının en önemli kısmı ise, yapılan kişiye dik dik bakmanın göz teması kategorisine girmemesi. Elbette kimi zaman gözlerinizi iletişim kurduğunuz insandan ayırabilirsiniz. Ancak aradaki dengeyi karşınızdaki insanla uyumlu bir şekilde yakalamanız gerekiyor.