Behzat Ç. 2. bölümde Ezhel sürprizi!

BluTV özel yapımı olarak 6 yıl aradan sonra izleyicilerle buluşan 'Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi', 25 Temmuz'da yayınlanan ilk bölümü büyük beğeni topladı. Yayına girdiği andan itibaren kısa sürede sosyal medya mecralarında TT olan ve Türkiye'deki arama motorlarında ilk sıraya yerleşen dizi, övgü dolu yorumlar aldı.

İnter Medya'nın yapımcılığını üstlendiği, senaryosunu Ercan Mehmet Erdem'in kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda ise Serdar Akar'ın oturduğu, kendine has dünyasıyla fenomene dönüşen dizinin 2. bölümünde izleyiciyi büyük bir sürpriz bekliyor. Türkiye'de hip-hop / trap kültürünün önde gelen temsilcisine dönüşen, son yılların en sevilen isimlerinden Ezhel'in Killa Hakan Gringo ile kaydettiği yeni şarkısı 'İlk Kural Saygı', dizinin yeni bölümünde kullanıldı.

Başrolünde yer alan Erdal Beşikçioğlu'nun yanı sıraNejat İşler,Canan Ergüder Ece, Ege Aydan, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç, Eray Eserol, Ayça Eren, Ahu Türkpençe, Kemal Burak Alper, Hüseyin Sevimli, Rıdvan Aybars Düzey, Gülşah Çomoğlu, Kadir Çelik veNazlı Kargibi isimlerin rol aldığı 'Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi'nin merakla beklenen 2. bölümü 1 Ağustos Perşembe günü sadece BluTV'de seyirciyle buluşacak.



