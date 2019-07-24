Behzat Ç. hangi kanalda, nereden izlenebilir? Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi başlıyor!

Kült dizi Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi 25 Temmuz Çarşamba günü 6 yıl aradan sonra ekranlara geri dönüyor. Hayranlarının merakla beklediği yeni sezon ile hikaye kaldığı yerden devam edecek. Dizinin pek çok sevilen karakteri de geri dönüyor. Peki Behzat Ç. hangi kanalda ekrana gelecek? İşte dizinin yeni sezonuyla ilgili detaylar...

BEHZAT Ç. BİR ANKARA POLİSİYESİ HANGİ KANALDA OYNAYACAK?

Dizinin yeni sezonu internet televizyonu olan Blu Tv’de ekrana gelecek. Yani diziyi izleyebilmek için Blu Tv’den abonelik satın almanız gerekmektedir. Dizinin önceki sezonları da hali hazırda Blu Tv’de izlenebiliyor.

KİMLER GERİ DÖNÜYOR?

Behzat Ç.’nin bu yeni sezonunda eski bazı isimleri göremeyeceğiz. Ercüment Çözer (Nejat İşler) ve Memduh Başkan (Güven Kıraç) karakterleri geri dönen isimler arasında. Ancak önceki sezonlarda Fatih Artman’ın canlandırdığı sevilen karakterlerden Harun yeni sezonda yer almayacak.

Aga cinayet var repliği ile özdeşleşen Akbaba (Berkan Şal) da diziye dönüyor.

Geri dönen karakterlerden biri olan Hayalet (İnanç Konukçu) ile ilgili ilginç bir detay da fragman da ortaya çıktı. Hayalet’in KHK’lı olduğu yani polislikten atıldığı bilgisini öğrendik.

Behzat'ın abisi Şevket (Ege Aydan) ve Asayiş şube müdürü Tahsin (Eray Eserol) da yeni sezonda var.

NASIL OLDU DA ÖLMEDİ?

Dizinin hayranlarını yeni sezonda kafaları karıştıran bir geri dönüş bekliyor. Daha önce dizide ölen Savcı Esra karakteri yine Canan Ergüder Ece ile geri dönüyor. Şimdi dizinin hayranları BEhzat Ç.’nin eşinin ölüm sahnesinin nasıl açıklanacağını merak ediyorlar.



