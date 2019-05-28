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Behzat Ç. setinden yeni kareler geldi! Erdal Beşikçioğlu'nun yeni görüntüsü şaşırttı

DİZİ HABERLERİ  | 28.05.2019 21:10 | Son Güncelleme

Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde yer aldığı fenomen dizi 'Behzat Ç.', BluTV'de seyirci ile buluşmak için gün sayarken Beşikçioğlu'nun canlandırdığı Behzat karakterinin yeni halinden ilk görüntüler yayınlandı.

Behzat Ç. setinden yeni kareler geldi! Erdal Beşikçioğlu'nun yeni görüntüsü şaşırttı

İlk olarak 2011 yılında hayatımıza giren ve 3 sezon boyunca seyirciyi ekranlara kilitleyen, Türk dizi tarihinin unutulmaz işlerinden 'Behzat Ç.', BluTV ile geri dönüyor. Yakında seyircilerle buluşacak dizide cinayet büroyu bırakan Behzat'ın 6 yıl sonraki ilk görüntüleri dikkat çekiyor.

Behzat Ç. (2)

İnter Medya imzasını taşıyan, önceki yıllarda olduğu gibi senaryosunu yine Ercan Mehmet Erdem'in yazdığı ve yönetmen koltuğunda Serdar Akar'ın oturduğu 'Behzat Ç.'nin çekimlerine geçtiğimiz günlerde başlandı. Erdal Beşikçioğlu kırmızı mobileti üzerindeki uzun saçlı hali ile diziye dair merak uyandırıyor.

Behzat Ç. (1)


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Behzat Ç Erdal Beşikçioğlu

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bu da mı tesadüf, hem behzat ç döndü, hem gençlerbirliği süper lig'e yükseldi. Ameriganın oyunu bunlar, hepsini berteraf edeceğiz inşallah.
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