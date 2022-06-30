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  4. Behzat Ç.'ye Çukur'dan flaş transfer! Burak Dakak, Çekiç ve Gül: Behzat Ç.'ye katıldı

Behzat Ç.'ye Çukur'dan flaş transfer! Burak Dakak, Çekiç ve Gül: Behzat Ç.'ye katıldı

30.06.2022 21:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenomen dizi Behzat Ç. yeni sezonuyla hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. 'Çekiç ve Gül: Behzat Ç.' adıyla yeniden çekilecek dizi Temmuz ayında sete çıkacak. Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünü oynadığı Behzat Ç.'nin kadrosuna sürpriz bir isim de katılıyor. Çukur'da canlandırdığı Akın Koçovalı rolüyle dikkatleri çeken Burak Dakak da Behzat Ç. ile seyirci karşısına çıkacak.

Behzat Ç.'ye Çukur'dan flaş transfer! Burak Dakak, Çekiç ve Gül: Behzat Ç.'ye katıldı

Türk televizyonlarının sıra dışı yapımlarından olan Behzat Ç. üçüncü defa seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Blu TV'de 'Çekiç ve Gül: Behzat Ç.' adıyla yayınlanacak olan dizinin kadrosuna sürpriz isimler de katıldı.

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ÇUKUR'DA AKIN'I CANLANDIRMIŞTI

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Çukur'da Akın Koçovalı rolünü canlandıran Burak Dakak, yeni sezonda Behzat Ç.'de oynayacak.

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Dizinin kadrosuna yeni isim olarak Gökçe Eyüboğlu da katılmıştı. Son olarak Evlilik Hakkında Her Şey dizisindeki performansıyla tanınan Eyüboğlu savcı Belgin’e hayat verecek.

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KADRODA İKİ ÜNLÜ İSİM YOK

Behzat Ç.'de fenomen karakter Ercüment Çözer'i canlandıran Nejat İşler ise geçtiğimiz günlerde karaktere veda ettiğini açıklamıştı.

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Diğer yandan ise Behzat Ç.'de Harun'u canlandıran Fatih Artman'ın da yeni sezonda yer almayacak.

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Behzat Ç. ilk olarak 2010-2013 yılları arasında Star TV'de yayınlanmıştı. Ekrandan kaldırılan dizi 2019 yılında da BluTV'de yeni sezonuyla seyirciyle buluşmuştu.

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Burak Dakak
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