Behzat Uygur anlattı! 'Caner Cindoruk sokakta mendil satıyordu'

Ünlü oyuncu Behzat Uygur, yıllar önce babası Nejat Uygur ile birlikte Adana turnesinde yaşadıkları bir anıyı anlattı.

'BUNLARI SATMAM LAZIM'

"Bir Adana turnesindeydik" diyen Uygur, "Babam, mendil ya da şeker satan kısa pantolonlu bir çocuğu oyuna davet etti. Çocuk, 'Bunları satmam lazım' deyince babam, 'Ben hepsini aldım. Şimdi tiyatroya gelir misin?' diye sordu.

'OTOBÜSE ALDI, TİYATROYA GÖTÜRDÜ'

Çocuk, 'Gelirim' deyince, otobüse aldı, tiyatroya götürdü. Bir de imzalı fotoğrafını verdi" ifadelerini kullandı.

Ardından bahsettiği kişinin son dönemin popüler oyuncusu Caner Cindoruk olduğunu açıklayan Behzat Uygur, "Şimdi çok beğenilen bir oyuncu oldu" ifadelerini kullandı.



Bu anıyı, Caner Cindoruk da 2020'de Behzat Uygur'un belgeselinde anlatmıştı.

