Ünlü spiker kansere yakalandığını açıkladı!

NTVSpor'dan BeIN Sports'a transfer olan maç spikeri Emre Gönlüşen kanser hastalığına yakalandığını açıkladı.

Kötü haberi 3 ay önce aldığını belirten Emre Gönlüşen, 4 Şubat Dünya Kanser Günü hashtagini kullanarak "Bugün #4SubatDünyaKanserGünü yaklaşık 3 ay önce hasta olduğumu öğrendim, tedavi sürecim iyi bir şekilde devam ediyor ve bir kez daha anladım ki şu dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yok. Kimseyi üzmeye, kırmaya değmez hayat esprilerle daha güzel hatta benimkilerle bile" mesajını paylaştı.

Emre Gönlüşen'e sosyal medyadan çok sayıda destek mesajı geldi.

Bugün #4SubatDünyaKanserGünü yaklaşık 3 ay önce hasta olduğumu öğrendim, tedavi sürecim iyi bir şekilde devam ediyor ve bir kez daha anladım ki şu dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yok. Kimseyi üzmeye, kırmaya değmez hayat esprilerle daha güzel hatta benimkilerle bile :) — Emre Gönlüşen (@emregonlusen) February 4, 2019



