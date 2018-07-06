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İşte Aykut Kocaman'ın yeni mesleği!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 06.07.2018 07:59 | Son Güncelleme

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Aykut Kocaman televizyon yorumculuğu yolunda... Aykut Kocaman ile yayıncı kuruluş beIN Sports arasındaki ile görüşmeler sürüyor.

İşte Aykut Kocaman'ın yeni mesleği!

Bir sene çalışmayacağını açıklayan Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman'a yorumculuk teklifi geldi.

Daha önceki dönemlerde köşe yazarlığı yapan Aykut Kocaman'ı bu kez yayıncı kuruluş olan beinSports'un ekranlara çıkarmak istediği ve görüşmelerin sürdüğü dile getirildi. (Fotomaç)

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Anahtar Kelimeler:
aykut kocaman bein sports Fenerbahçe

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