İşte Aykut Kocaman'ın yeni mesleği!

Bir sene çalışmayacağını açıklayan Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman'a yorumculuk teklifi geldi.
Daha önceki dönemlerde köşe yazarlığı yapan Aykut Kocaman'ı bu kez yayıncı kuruluş olan beinSports'un ekranlara çıkarmak istediği ve görüşmelerin sürdüğü dile getirildi. (Fotomaç)
Luciano Moggi: Ronaldo, Juventus için sağlık kontrolünden geçti
UEFA yeni sezonla ilgili tarihi bir karara imza attı
Beşiktaş, Domagoj Vida'nın fiyatını belirledi
Alina Boz, Beşiktaş'ın yeni sezon forma tanıtımında rol aldı
Jack Wilshere Fenerbahçe'den fazladan 4 milyon Euro istiyor
Galatasaray'dan Vincent Aboubakar hamlesi
Phillip Cocu'dan 5 futbolcuya özel ilgi
Galatasaray Badou Ndiaye ile anlaşma sağladı
Lukas Podolski'den Volkan Demirel paylaşımı!
Trabzonspor Aytaç Kara'nın sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi!
Juventus'tan Cristiano Ronaldo'ya 4 yıl için 120 milyon Euro
Trabzonspor'da ayrılık! Matus Bero, Vitesse'de
Okuyucu Yorumları 0 yorum