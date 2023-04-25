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beIN Sports'un Fenerbahçe muhabiri Ünal Emin Canbay, sosyal medyadaki videolarıyla dikkat çekiyor

25.04.2023 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in yayıncısı olan beIN SPORTS'ta uzun bir süredir Fenerbahçe muhabirliği yapan ve ayrıca spiker olarak görev yapan Ünal Emin Canbay, sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündeme geliyor.

beIN Sports'un Fenerbahçe muhabiri Ünal Emin Canbay, sosyal medyadaki videolarıyla dikkat çekiyor

Büyük bir şampiyonluk yarışının yaşandığı Spor Toto Süper Lig'in yayıncısı olan beIN SPORTS'ta 9 yıldır hem Fenerbahçe muhabiri hem de spiker olarak görev yapan Ünal Emin Canbay, yaptığı röportajlarla öne çıkıyordu.

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Haberlerinin dışında futboldaki yetenekleriyle de özellikle sosyal medyada oldukça gündeme gelen Ünal Emin Canbay, stadyumlarda tribünden ve gol olması zor açılardan yaptığı vuruşlarla sosyal medyada sıklıkla gündeme geliyordu.

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Uzak mesafeden vuruşlarını takım elbiseyle yapan Canbay'ın videoları, sosyal medya platformlarında milyonlarca kişi tarafından izleniyor.

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