Bekarları üzecek haber! Çarpıcı rakamlar...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılına ilişkin "Yaşam Memnuniyeti Araştırması" sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı, 2017'de yüzde 58 olarak kayıtlara geçerken, geçen yıl yüzde 53,4 oldu. Mutsuz olduğunu beyan edenlerin oranı ise yüzde 11,1'den yüzde 12,1'e yükseldi. Kadınlarda mutluluk oranı, 2017'de yüzde 62,4 iken 2018'de yüzde 57'ye geriledi. Erkeklerde bu oran, yüzde 53,6'dan yüzde 49,6'ya düştü.

Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyine bakıldığında, 65 ve üzeri yaş grubu, 2017'de yüzde 66,1, geçen yıl ise yüzde 61,2 ile en yüksek mutluluk oranının görüldüğü yaş grubu oldu. En düşük mutluluk oranı ise 2017 yılında yüzde 53,1, geçen yıl da yüzde 47,8 ile 45-54 yaş grubunda görüldü.

EVLİLER, BEKARLARDAN DAHA MUTLU



Evlilerin, evli olmayanlara göre daha mutlu olduğu görüldü. Geçen yıl evlilerin yüzde 56,3'ü mutlu olduğunu belirtirken, evli olmayanlarda bu oran yüzde 46,7 oldu. Cinsiyete göre bakıldığında ise evli kadınların yüzde 60,7'sinin erkeklerin ise yüzde 51,6'sının mutlu olduğu gözlendi.