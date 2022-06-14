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Bekçilik sınavı 2022 ne zaman, hangi gün? Bekçilik sınavı giriş belgesi yayınlandı mı?

14.06.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bekçilik sınavı 2022 ne zaman? sorusunun yanıtı, sınava katılım sağlayacak olan binlerce kişi tarafından merak edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan bekçilik sınavı için tarih araştırma yapan kişiler bir yandan da sınav giriş belgelerinin açıklanacağı zamanı bekliyor. Peki bekçilik sınavı giriş belgesi yayınlandı mı? İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

Bekçilik sınavı 2022 ne zaman, hangi gün? Bekçilik sınavı giriş belgesi yayınlandı mı?

Bekçilik sınavı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından sınav tarihini bekleyen adaylar, bir yandan da giriş belgeleri için gün sayıyor. Peki bekçilik sınavı ne zaman, bekçilik sınavı giriş belgesi yayınlandı mı? Konu ile ilgili merak edilenler haberimizde...

BEKÇİ SINAVI 2022 NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan 2022 yılı 1. dönem bekçi alımı sınavı için duyurular yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda bekçi alımı sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10:00 itibariyle yapılacak. Yazılı sınav; Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

BEKÇİLİK SINAVI GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

Bekçi alımı sınav giriş belgeleriyle ilgili tarih araştırması sürmeye devam ederken, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklama sonrası, giriş belgelerinin yayınlanacağı tarih belli oldu. Bekçi alımı sınav giriş belgeleri 8 Temmuz 2022 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesi www.meb.gov.tr üzerinden yayımlanacak.

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polis akademisi bekçi sınav
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