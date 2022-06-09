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Beklenen oldu! Antalyaspor yeni transferini duyurdu

09.06.2022 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadrosuna Alperen Uysal'ı katan teknik direktör Nuri Şahin idaresindeki Antalyaspor'dan bir transfer hamlesi daha geldi. Kırmızı-beyazlılar yıldız orta saha ile de sözleşme imzaladı. Adı sık sık Galatasaray ile anılan Nuri Şahin'in Antalya'da kalacağı ve önümüzdeki sezon takımını Avrupa Kupaları'na katılacak düzeyde kuracağı öğrenildi.

Beklenen oldu! Antalyaspor yeni transferini duyurdu

Spor Toto Süper Lig takımı Fraport TAV Antalyaspor'dan bir transfer hamlesi daha geldi. Teknik direktör Nuri Şahin'in raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Antalyaspor yönetimi, orta sahaya transfer yaptı. Adı sık sık Galatasaray ile anılan Nuri Şahin'in takımda kalacağı kesinleşmesinin ardından düğmeye basan Antalyaspor yönetimi beklenen transferi gerçekleştirdi. Yaklaşık 2.5 haftadır yıldız oyuncunun peşinde olan Antalyaspor, resmi imzayı attırdı.

ALPEREN UYSAL'DAN SONRA SONER AYDOĞDU

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Kadrosuna İstanbulspor'dan ayrılan kaleci Alperen Uysal'ı katan Akdeniz temsilcisi, Göztepe'den ayrılan Soner Aydoğdu ile resmi sözleşme imzaladı. Kırmızı-beyazlılar, Soner Aydoğdu transferini sosyal medya Twitter hesabından da açıkladı.

SONER AYDOĞDU'NUN PERFORMANSI

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Kariyerinde; Gençlerbirliği, Hacettepe, Trabzonspor, Akhisarspor, Başakşehir ve Göztepe takımları bulunan 31 yaşındaki orta saha geçen sezon İzmir ekibinde 35 maçta oynadı ve 2 gol, 4 asist yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor
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