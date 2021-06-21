Beklenen Türk CS:GO takımı kuruluyor! Woxic, müjdeyi sosyal medyadan duyurdu

Yaklaşık altı aydır CS:GO sahnesinden uzak kalan keskin nişancı oyuncusu Özgür "woxic" Eker dün akşam Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla, "CS:GO'da rekabet etmeye ve eziyet etmeye hazırız ve şimdilik bir organizasyon arıyoruz." ifadelerini kullandı. CS:GO sahnesine geri döndüğünü açıklayan woxic, takımdaki oyuncularla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Oyunseverler, yeni ekipte yer alan oyuncuları merak ediyor. Ayrıca, woxic takımdaki bazı oyuncuların sözleşmelerinin hala devam ettiğini ancak bu sözleşmelerin yakında biteceğinin de altını çizdi. Bunun üzerine sosyal medya kullanıcıları XANTARES'in yeni takımda yer alması için Özgür Eker'e birçok tweet attı.

Aralık ayında Cloud9 ile yollarını ayıran 22 yaşındaki profesyonel oyuncu, en iyi performanslarını mousesports forması altında sergilemiş ve birden fazla kupa kazanmıştı. 2019 yılında en iyi oyuncular listesinde 12. sıraya kadar yükselen woxic'in yeni ekibiyle nasıl başarılara imza atacağı ise oldukça merak konusu.

XANTARES'İN RÜYA TAKIMDA YER ALMASI BEKLENİYOR

Bir diğer önemli konu ise, BIG organizasyonun çatısı altında yer alan birçoklarına göre dünyanın en iyi nişancı olarak gösterilen XANTARES'in yeni ekipte yer alıp almayacağı. Birçok oyuncu tarafından merak edilen bu sorunun cevabı şimdilik belirsizliğini koruyor.

