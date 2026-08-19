BEKLENİLDİĞİ GİBİ PUAN KAYBI!

Ligin son şampiyonu Galatasaray’ın ortaya koyduğu performans, açıkçası çok da sürpriz değil. Neden “beklenildiği gibi” diyorum? Çünkü sarı-kırmızılı ekip transfer dönemini beklentilerin oldukça altında geçirdi. Hazırlık döneminde gerçek performansının üzerine çıkamayan bir görüntü sergiledi.

Öte yandan kadro giderek daraldı ve lig başlamasına rağmen Ugochukwu transferi dışında beklenen takviyeler henüz yapılmadı.

Çorum FK karşısında maça öne geçerek başlayan Galatasaray, ardından 2-1 geriye düştü. Rakibin son bölümde 10 kişi kalmasıyla beraberlik golünü bulabilen sarı-kırmızılılar, sahadan ancak bir puanla ayrılabildi.

Ortaya konan vasat performans, hamle yapmakta zorlanan yedek kulübesi ve yaklaşık üç aydır yaşanan sorunlara sessiz kalan bir yönetim… Taraftarın tepkisi bu noktada oldukça anlaşılır. Galatasaray’ın hem sahada hem de yönetim anlamında acilen toparlanması gerekiyor.

BU KADRO ROTASYONU KALDIRMALI!

Fenerbahçe’de ise durum biraz daha farklı. Sarı-lacivertliler transfer dönemini oldukça hareketli geçirdi. Hemen hemen her bölgesine takviye yapan Fenerbahçe, özellikle Türk oyuncu konusunda da eli rahat ve güçlü bir yedek kulübesine sahip.

Hazırlık döneminde ve Avrupa kupası elemelerinde başarılı bir grafik çizen sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği karşısında da doğal olarak favoriydi. Ancak işler beklendiği gibi gitmedi.

Maç öncesinde açıklanan kadroya baktığımızda ciddi bir rotasyon vardı. “Neden rotasyon yapıldı?” diye sormuyorum. Çünkü Fenerbahçe, ligin nispeten kolay ekiplerinden biriyle karşılaşıyordu. Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci ve Mert Müldür gibi isimlerin de kendilerini göstermeleri bekleniyordu. Şampiyonlar Ligi elemesindeki Lyon maçı öncesinde bu tercih anlaşılabilir bir durumdu.

Ancak sahadaki sonuç, planların tam olarak işlemediğini gösterdi.

İsmail Kartal’ın dördüncü döneminde artık kendisini ispat etme zorunluluğunu bir kez daha hatırlatmak gerekiyor. Çünkü ilk üç döneminde şampiyonluk yaşayamadı. Peki, bu sezon onun sezonu mu?

Kimilerine göre hayır. Ancak mevcut kadronun vaat ettiklerine baktığımızda bugün için tablo farklı. Çünkü genel itibarıyla ligin en iyi ve en derin kadrosu Fenerbahçe’de.

Bu kadar geniş bir kadronun rotasyonu kaldırması gerekiyor. Aksi durumda sorun rotasyon yapmak değil, rotasyona giren oyunculardan yeterli verimi alamamak olacaktır.

SAVUNMA ALARM VERDİ

Trabzonspor’a geldiğimizde ise bordo-mavili ekip, yaz transfer döneminde yaptığı hamlelerle adından oldukça söz ettirdi. Özellikle Salah transferi tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.

Peki, bu transferlerin etkisi Kasımpaşa karşısında sahaya yansıdı mı?

Hayır.

Ancak sezonun henüz ilk haftaları. Dolayısıyla bunun telafisi mümkün. Trabzonspor’da benim asıl takıldığım nokta ise savunma.

Bordo-mavililerde hücum hattındaki isimlere baktığımızda, yaşanan tıkanıklığın zaman içerisinde aşılacağını düşünüyorum. Fakat savunmadaki zaafların devam etmesi halinde Trabzonspor için daha ciddi problemler ortaya çıkabilir.

Artık görev Fatih Tekke’nin. Hücumdaki kaliteyi sahaya yansıtmak kadar savunmadaki sorunları çözmek de onun en önemli sınavlarından biri olacak.

BEŞİKTAŞ DURMUYOR

Beşiktaş’ta ise yeni bir yapılanma söz konusu. Yönetim, Önder Özen ve beraberinde göreve getirilen Vincenzo Italiano ile birlikte bambaşka bir kimlik oluşturma çabasında.

Siyah-beyazlılar henüz resmi maçlarda gol dahi yemedi. Avrupa kupası elemelerinde rakiplerin seviyesinin görece düşük olduğunu kabul etmek gerekiyor. Ancak Beşiktaş buna rağmen turları geçmeyi başardı ve artık play-off aşamasına geldi.

Orayı da geçerek adını UEFA Avrupa Ligi’ne yazdıracağını düşünüyorum.

Ligde ise Eyüpspor engelini tek golle geçmesine rağmen oyun olarak rakibine karşı oldukça üstün bir görüntü sergiledi. Maçın herhangi bir bölümünde “Eyüpspor bu maçı çevirebilir mi?” hissiyatına açıkçası hiç kapılmadım.

Transfer konusunda ise Beşiktaş’ın Vlahovic hamlesiyle kadrosunu tamamlamaya oldukça yaklaştığını söyleyebiliriz. Trossard ve Vlahovic gibi isimlerle birlikte siyah-beyazlıların farklı bir hava yakalaması mümkün.

Özellikle Sırp golcünün takıma katılması halinde Beşiktaş’ın hücum gücünün daha da artacağına inanıyorum.

İLK HAFTADAN ÇIKAN TABLO

Sezonun henüz başındayız. Dolayısıyla tek bir haftadan yola çıkarak kesin hükümler vermek doğru olmaz.

Ancak ilk haftanın ortaya koyduğu tablo bize önemli mesajlar verdi.

Galatasaray’da yönetim ve kadro derinliği konusunda ciddi soru işaretleri var. Fenerbahçe’de geniş kadronun doğru kullanılması gerekiyor. Trabzonspor’un hücum potansiyeli yüksek ancak savunması alarm veriyor. Beşiktaş ise yeni yapılanmasının meyvelerini şimdilik toplamaya başlamış görünüyor.

Kısacası Süper Lig yine bildiğimiz gibi başladı: Sürprizler, tartışmalar ve büyük beklentiler…

Asıl soru ise şu:

Bu sezon ipi göğüsleyecek takım kim olacak?