Bel fıtığı ameliyatından sonra hastalığın tekrar nüks etme olasılığı var mı?

Bel fıtığı operasyonundan sonra bu sorunun yeniden ortaya çıkmaması için oldukça dikkatli olunması gerekir. Öncelikle operasyon sonrası istirahat sürecinin sorunsuz bir şekilde tamamlamak ve uzman kontrolünde hareket etmek önemlidir. Sonrasında ise kişinin günlük yaşamını düzenlemesi önerilir. Düzenli olarak egzersiz yapmak pek çok soruna çözüm olduğu gibi bel fıtığı için de etkili bir çözümdür. Bunun yanı sıra kişinin sahip olduğu duruş bozuklukları için de çalışması gerekir. Bel fıtığı ameliyatı sonrası uzun vadede postür bozuklukları, ani hareketler, ağır kaldırma ve yanlış eğilme ya da dönme gibi günlük hayatta çok sık yapılan hatalar bel fıtığının tekrarlamasına neden olabilir.

Bel fıtığının nüks etmesi için bazen ufak bir dikkatsizlik, öksürme ya da hapşırma gibi kaçınılmaz tepkiler yeterli olabilir. Nüks etme genelde fıtık olan bölgenin ne kadar dejenere olduğuna bağlı bir durumdur. Bu nedenle kişi gerekli önlemleri almalı ancak şüpheli bir durumda hemen doktoruna başvurmalıdır.

En iyisi seneler önce kaleme aldığımız “Bel Sağlığı İçin 100 Tavsiye”yi dikkatlice okumak ve o tavsiyelerin tamamına harfiyen riayet etmektir.

NÜKS ETME Mİ, FARKLI BİR FITIK MI?

Bel fıtığı ameliyatından sonra yeniden benzer belirtilere sahip olan kişiler genellikle ameliyatın başarısız geçtiğini ya da bel fıtığının nüks ettiğini düşünürler. Oysa nüks etme ihtimali oldukça düşüktür. Tekrarlayan bel fıtığı ihtimalinden daha yüksek olan ihtimal ise bel fıtığının farklı bir noktada oluşması ihtimalidir. Bu durum genellikle mevcut fıtığın karşı tarafından bel fıtığı meydana gelmesidir. Fıtığın tekrarladığını ya da farklı bir bölgede ortaya çıktığını belirlemek tedavi açısından çok önemlidir. Bel fıtığının nüks ettiği doğrulamak için kişiye kontrast madde verilerek MR tetkiki yapılmalıdır. Bu sayede karşılaşılan sorunun tekrarlayan bel fıtığı olup olmadığı net bir şekilde anlaşılmış olur.

Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı

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