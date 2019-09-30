Bel fıtığı operasyonlarında felç kalma riski yok!

Yapılan araştırmalara göre bel fıtığı hastalarının az bir kısmı ameliyata ihtiyaç duymaktadır. Bel fıtığı konusundaki en büyük yanlışlardan birisi ameliyat sonucunda felç kalma riski olduğudur. Ancak deneyimli ekibimizle ciltten itibaren mikroteknik kullanarak yaptığımız bel fıtığı ameliyatlarında felç kalma riski bulunmamaktadır. Hatta birçok bel fıtığı hatası yeni yöntemler ile ameliyat olduktan sonra aynı gün içinde yürüyüp ertesi gün taburcu olmaktadırlar. Gelişmiş cerrahi aletler ile gerçekleştirilen operasyonlar hastaların hem ameliyat sürecini hem de ameliyat sonrasını konforlu bir şekilde atlatmalarını sağlamaktadır.
AMELİYAT NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİYOR?
Bel fıtığı ameliyatları son derece dar bir alanda ve sinirlerin yoğun bulunduğu bir sahada gerçekleştirilmektedir. Ancak ameliyat sırasında kullanılan üstün yöntemler sayesinde ameliyat bölgesi daha da büyütülmektedir. Bu da cerrahın daha kibar, temiz ve emniyetli bir şekilde çalışmasını sağlamaktadır. 1,5-2 santimetre büyüklüğündeki minik kesiden ciltten itibaren mikroteknik kullanılarak gerçekleştirilmektedir.
KİMLER AMELİYAT İÇİN UYGUNDUR?
Fıtıklaşmanın henüz çok düşük olduğu evrede hasta için yatak istirahati yeterli olmaktadır. Ağrının çok fazla olduğu durumlarda ise yatak istirahatine ek olarak ilaç tedavisi de uygulanabilmektedir. Özellikle ağrı kesici ve kas gevşetici ilaçlar rahatsızlığın neden olduğu ağrıların kontrol altına alınmasında önemli rol oynamaktadır. Bel fıtığı kaynaklı olarak kas spazmı ve ödem ortaya çıktığında ise fizik tedavi tercih edilmektedir.
Bu yöntemde asıl amaç karın ve sırt kaslarını güçlendirerek bel ve omurga üzerine düşen yükü hafifletmektir. Cerrahi dışı her türlü metot sonuna kadar denendikten sonra bir türlü iyileşmeyen ve yaşam kalitesi düşük seyreden hastalar ameliyat edilirler. Ayrıca büyük ve küçük abdest kontrolü bozulan ve felce doğru gitmekte olan hastalar acilen ameliyata alınmalıdırlar.
Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan
Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı
Okuyucu Yorumları 0 yorum