Bel fıtığı operasyonlarında felç kalma riski yok!

Yapılan araştırmalara göre bel fıtığı hastalarının az bir kısmı ameliyata ihtiyaç duymaktadır. Bel fıtığı konusundaki en büyük yanlışlardan birisi ameliyat sonucunda felç kalma riski olduğudur. Ancak deneyimli ekibimizle ciltten itibaren mikroteknik kullanarak yaptığımız bel fıtığı ameliyatlarında felç kalma riski bulunmamaktadır. Hatta birçok bel fıtığı hatası yeni yöntemler ile ameliyat olduktan sonra aynı gün içinde yürüyüp ertesi gün taburcu olmaktadırlar. Gelişmiş cerrahi aletler ile gerçekleştirilen operasyonlar hastaların hem ameliyat sürecini hem de ameliyat sonrasını konforlu bir şekilde atlatmalarını sağlamaktadır.

AMELİYAT NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİYOR?

Bel fıtığı ameliyatları son derece dar bir alanda ve sinirlerin yoğun bulunduğu bir sahada gerçekleştirilmektedir. Ancak ameliyat sırasında kullanılan üstün yöntemler sayesinde ameliyat bölgesi daha da büyütülmektedir. Bu da cerrahın daha kibar, temiz ve emniyetli bir şekilde çalışmasını sağlamaktadır. 1,5-2 santimetre büyüklüğündeki minik kesiden ciltten itibaren mikroteknik kullanılarak gerçekleştirilmektedir.