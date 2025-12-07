Trump'ın sözlerine kayıtsız kalamadı! Valinin kızından sosyal medyayı sallayan video

Minnesota Valisi Tim Walz’ın kızı Hope Walz, eski Başkan Donald Trump’ın babasına “geri zekâlı” demesine çok kızdı.

Hope, TikTok’a bir video koydu ama kısa süre sonra sildi. Video silinse de sosyal medyada yayılmaya devam etti.

HAKARETLER ARTTI

Videoda Hope, Trump’ın sözleri yüzünden ailesine çok fazla hakaret geldiğini söyledi.

Özellikle öğrenme güçlüğü olan kardeşi Gus’ın hedef alınmasına tepki gösterdi:

“Bana ve aileme bir şey diyebilirsiniz ama kardeşime asla.”

Hope, evdeyken bir kişinin arabayla yanlarından geçip onlara hakaret ettiğini de anlattı.

TRUMP NEDEN BU SÖZLERİ SÖYLEDİ?

Trump, Minnesota’da sosyal yardım programlarında büyük bir dolandırıcılık olduğunu söyleyen haberlerden sonra Walz’ı suçladı.

Bu nedenle Walz hakkında ağır bir ifade kullandı.

Walz ise bu sözlerin “çok kötü ve zarar verici” olduğunu söyledi.