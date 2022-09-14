Belalı Karakol filminin oyuncu kadrosunda Gerard Butler, Alexis Louder gibi isimler yer alıyor. Film hakkında detaylar merak konusu oldu. Peki Belalı Karakol filminin konusu nedir? Belalı Karakol filminin oyuncuları kimler? İşte detaylar...

BELALI KARAKOL KONUSU

Dolandırıcı Teddy Murretto, ölümcül bir suikastçı olan Bob Viddick'ten kaçmaya çalışır. Bunun için Teddy küçük bir kasaba polis karakolunda saklanmak için bir plan yapar. Karakola gittiğinde ise kötü bir sürprizle karşılaşır.

BELALI KARAKOL OYUNCULARI

Gerard Butler

Alexis Louder

Frank Grillo

Toby Huss

Ryan O'Nan

Chad Coleman

Armida Lopez

Keith Jardine

Jose Pablo Cantillo

Robert Walker Branchaud

Tracey Bonner

Tait Fletcher

