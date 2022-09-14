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Belalı Karakol filminin konusu nedir? Belalı Karakol filminin oyuncuları kimler?

14.09.2022 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 yapımı gerilim ve aksiyon filmi 'Belalı Karakol' filmi hakkında detaylar araştırma konusu oldu. Zaman zaman ekranlarda da yerini alan bu film konusuyla dikkat çekiyor. Peki Belalı Karakol filminin konusu nedir? Belalı Karakol filminin oyuncuları kimler? İşte detaylar...

Belalı Karakol filminin konusu nedir? Belalı Karakol filminin oyuncuları kimler?

Belalı Karakol filminin oyuncu kadrosunda Gerard Butler, Alexis Louder gibi isimler yer alıyor. Film hakkında detaylar merak konusu oldu. Peki Belalı Karakol filminin konusu nedir? Belalı Karakol filminin oyuncuları kimler? İşte detaylar...

BELALI KARAKOL KONUSU

Dolandırıcı Teddy Murretto, ölümcül bir suikastçı olan Bob Viddick'ten kaçmaya çalışır. Bunun için Teddy küçük bir kasaba polis karakolunda saklanmak için bir plan yapar. Karakola gittiğinde ise kötü bir sürprizle karşılaşır.

BELALI KARAKOL OYUNCULARI

Gerard Butler
Alexis Louder
Frank Grillo
Toby Huss
Ryan O'Nan
Chad Coleman
Armida Lopez
Keith Jardine
Jose Pablo Cantillo
Robert Walker Branchaud
Tracey Bonner
Tait Fletcher

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sinema film
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