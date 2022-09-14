Belalı Karakol filminin oyuncu kadrosunda Gerard Butler, Alexis Louder gibi isimler yer alıyor. Film hakkında detaylar merak konusu oldu. Peki Belalı Karakol filminin konusu nedir? Belalı Karakol filminin oyuncuları kimler? İşte detaylar...
Dolandırıcı Teddy Murretto, ölümcül bir suikastçı olan Bob Viddick'ten kaçmaya çalışır. Bunun için Teddy küçük bir kasaba polis karakolunda saklanmak için bir plan yapar. Karakola gittiğinde ise kötü bir sürprizle karşılaşır.
Gerard Butler
Alexis Louder
Frank Grillo
Toby Huss
Ryan O'Nan
Chad Coleman
Armida Lopez
Keith Jardine
Jose Pablo Cantillo
Robert Walker Branchaud
Tracey Bonner
Tait Fletcher
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