SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Belarus Ligi'nde maçlar hangi kanalda?

Belarus Ligi'nde maçlar hangi kanalda?

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 13.04.2020 19:41 | Son Güncelleme

Koronavirüs Avrupa'da futbolu durdursa da Belarus yoluna devam ediyor. Futbol federasyonu lig maçlarını Youtube üzerinden şifresiz yayınlama kararı alıp, dünyaya açtı.

Belarus Ligi'nde maçlar hangi kanalda?

Koronavirüs nedeniyle Avrupa'da futbol maçları askıya alınırken sadece Belarus'ta devam ediyor. Ülkedeki ölüm ve vaka olaylarına karşılık lig ara vermiyor.

Belarus'ta futbol severlerini işini kolaylaştırmak ve biraz daha fazla evde tutabilmek için Belarus'un lig maçları Youtube üzerinden şifresiz yayınlanacak. Federasyonun aldığı bu karar dünya medyasında gündem oldu. Koronavirüs sebebiyle liglerin oynandığı ender ülkelerden biri olan Belarus bu karar sonrası yüksek reyting elde edecek.

Bu sayede herkes dilediği gibi maçları takip edebilecek. Belarus Futbol Federasyonu tarafından alınan bu kararın bir diğer amacı da şu anda futbolsuz günler geçiren Avrupa ve dünya ülkelerine bedava bir şekilde kendi maçlarını izleterek reklam yapmak. Bu şifresiz hamle ülkedeki boks maçlarında da uygulanacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Keşke bizim karantinamız da böyle geçse''Keşke bizim karantinamız da böyle geçse'
Milli yıldızdan transfer açıklaması! "Süper Lig'den teklif aldım"Milli yıldızdan transfer açıklaması! "Süper Lig'den teklif aldım"
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
belarus koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Bakan Kurum duyurdu! 28 ile yeni genelge gönderildi

Bakan Kurum duyurdu! 28 ile yeni genelge gönderildi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Erdoğan açıklama yapacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Erdoğan açıklama yapacak

Kenan Koçak'tan Fenerbahçe açıklaması

Kenan Koçak'tan Fenerbahçe açıklaması

Başkan açıkladı: Lig devam ederse sahaya çıkmayız!

Başkan açıkladı: Lig devam ederse sahaya çıkmayız!

Göksel Gümüşdağ açıkladı! Koronavirüs ...

Göksel Gümüşdağ açıkladı! Koronavirüs ...

Ben patates çuvalı değilim!

Ben patates çuvalı değilim!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Ülkesinde Ronaldo'ya şok tepki

Ülkesinde Ronaldo'ya şok tepki

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Pele açıkladı! Messi mi Ronaldo mu?

Pele açıkladı! Messi mi Ronaldo mu?

Ligler iptal olursa kim şampiyon olur?

Ligler iptal olursa kim şampiyon olur?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Belarus Ligi'nde maçlar hangi kanalda?

O ligde maçlar şifresiz yayınlanacak!

Emre Çolak'tan geri dönüş sinyali!

Emre Çolak'tan geri dönüş sinyali!

Kaan Ayhan: Süper Lig'den teklif aldım

Milli yıldızdan transfer açıklaması! "Süper Lig'den teklif aldım"

Jefferson Farfan, koronavirüs nedeniyle maaş kesintisi sonrası çıldırdı

Maaşı kesilen yıldız oyuncu çıldırdı!

Ronaldo'nun kardeşi Katia, karantina yasağını delerek Brezilya'ya gitti

Ronaldo ailesinden skandal üstüne skandal!

FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan müjdeli haber

FIFA'dan kulüplere müjde!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.