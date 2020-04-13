Belarus Ligi'nde maçlar hangi kanalda?

Koronavirüs nedeniyle Avrupa'da futbol maçları askıya alınırken sadece Belarus'ta devam ediyor. Ülkedeki ölüm ve vaka olaylarına karşılık lig ara vermiyor.

Belarus'ta futbol severlerini işini kolaylaştırmak ve biraz daha fazla evde tutabilmek için Belarus'un lig maçları Youtube üzerinden şifresiz yayınlanacak. Federasyonun aldığı bu karar dünya medyasında gündem oldu. Koronavirüs sebebiyle liglerin oynandığı ender ülkelerden biri olan Belarus bu karar sonrası yüksek reyting elde edecek.

Bu sayede herkes dilediği gibi maçları takip edebilecek. Belarus Futbol Federasyonu tarafından alınan bu kararın bir diğer amacı da şu anda futbolsuz günler geçiren Avrupa ve dünya ülkelerine bedava bir şekilde kendi maçlarını izleterek reklam yapmak. Bu şifresiz hamle ülkedeki boks maçlarında da uygulanacak.

