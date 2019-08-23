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Önce baltayla saldırdı sonra dans etmeye başladı!

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İLGİNÇ HABERLER  | 23.08.2019 10:14 | Son Güncelleme

Belarus’ta bir saldırgan eline aldığı baltayla alışveriş merkezine girerek mağaza ve marketlere saldırdı.

Belarus’un Brest şehrinde 18 yaşındaki bir genç, eline aldığı baltayla ülkenin en büyük alışveriş merkezlerinden Euroopt AVM’ye gitti.

Gece saatlerinde AVM kapısının camlarını indiren saldırgan, ardından AVM girişinde ne var ne yoksa saldırmaya başladı.

Bir marketteki tüm reyonlara baltayla saldıran genç, AVM’de çekiliş için bulunan araca da büyük hasar verdi.

AVM içerisindeki çok sayıda mağazaya zarar veren saldırgan, bir süre sonra dans etmeye başladı.

Saldırgan olayın ardından yine aynı kapıdan çıkarak kaçmaya çalışırken, polis ise AVM’nin alarmının çalması üzerine olay yerine gitti. Bu sırada elindeki baltayla kaçmaya çalışan saldırgan gözaltına alındı.

Polis sorgusunun ardından savcılığa sevk edilen saldırganın özel mülke zarar verme, gasp, saldırı gibi birçok suçtan yargılanacağı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
belarus alışveriş merkezi balta

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