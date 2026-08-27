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50 yıldır bekleniyordu! Kapaklar kapatıldı, su yükselmeye başladı!

Iğdır’ın uzun yıllardır beklediği Ünlendi Barajı, böyle görüntülendi. Şubat ayında kapaklarının kapatılmasıyla birlikte su tutmaya başlayan baraj, tam doluluk oranına ulaştığında Iğdır Ovası’ndaki tarım arazilerinin sulanmasına önemli katkı sağlayacak.

Gökçen Kökden

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde yer alan Ünlendi Barajı, dronla çekilen görüntülerde, baraj gövdesinin arkasında biriken suyun oluşturduğu geniş su yüzeyi dikkat çekti. Iğdır’ın tarımsal üretimi ve içme suyu ihtiyacı açısından büyük önem taşıyan Ünlendi Barajı’nda su tutulması sürüyor.

50 yıldır bekleniyordu! Kapaklar kapatıldı, su yükselmeye başladı! 1

Yaklaşık 1,9 milyar liralık yatırımla hayata geçirilen proje, 67 metre gövde yüksekliğine ve yaklaşık 100 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip. Barajın tam kapasiteye ulaşmasıyla birlikte Iğdır Ovası’nda 98 bin 620 dekar tarım arazisinin sulanması hedefleniyor. Ünlendi Barajı’nın, Iğdır’ın yanı sıra Tuzluca, Karakoyunlu ve Aralık ilçeleri ile bazı belde ve köylerin içme suyu ihtiyacına da katkı sağlaması planlanıyor. Havadan görüntülenen barajda su seviyesinin her geçen gün yükselmesi, bölgedeki üreticiler açısından da umut oluşturuyor. Projenin tamamıyla devreye girmesiyle Iğdır’da tarımsal sulama ve içme suyu konusunda önemli bir rahatlama sağlanması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Iğdır baraj
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