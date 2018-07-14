Dünya üçüncüsü Belçika oldu

2018 Dünya Kupası üçüncülük maçında Belçika ile İngiltere karşılaştı. Maça çok hızlı başlayan Belçika, 4. dakikada Chadli'nin asistinde Meunier'in golüyle 1-0 öne geçti.

Dakikalar 23'ü gösterdiğinde İngiltere net gol fırsatından yararlanamadı. Savunma arkasına koşuyu yapan Sterling pasını Harry Kane'e bıraktı. Ancak Kane'in vuruşu yandan auta gitti. Gol arayan Belçika'da 35'te Alderweireld'in ceza sahasında yaptığı vuruş dışarı gitti ve ilk yarı 1-0 sona erdi.

İngiltere ikinci devrede beraberlik için yüklenmeye başladı. 54. dakikada Lingard'ın sert ortasına Kane yetişemedi ve top auta gitti. İki dakika sonra ise De Bruyne'ün müthiş pasında Lukaku topu ayağından açınca Pickford araya girdi.

İngilizler gol için tüm haklarıyla bastırmaya başladı. 70'te Rashford ile verkaça giren Dier kaleci Courtois'nın üzerinden topu aşırdı ancak Alderweireld müthiş bir müdahaleyle tam çizgide golü önledi. 73. dakikada ise Maguire'ın kafası yandan auta gitti.

82'de sahneye çıkan Hazard maçta fişi çeken isim oldu ve Belçika, İngiltere'yi 2-0 yenerek dünya üçüncüsü oldu.