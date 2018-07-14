Dünya üçüncüsü Belçika oldu

2018 Dünya Kupası üçüncülük maçında Belçika ile İngiltere karşılaştı. Maça çok hızlı başlayan Belçika, 4. dakikada Chadli'nin asistinde Meunier'in golüyle 1-0 öne geçti.
Dakikalar 23'ü gösterdiğinde İngiltere net gol fırsatından yararlanamadı. Savunma arkasına koşuyu yapan Sterling pasını Harry Kane'e bıraktı. Ancak Kane'in vuruşu yandan auta gitti. Gol arayan Belçika'da 35'te Alderweireld'in ceza sahasında yaptığı vuruş dışarı gitti ve ilk yarı 1-0 sona erdi.
İngiltere ikinci devrede beraberlik için yüklenmeye başladı. 54. dakikada Lingard'ın sert ortasına Kane yetişemedi ve top auta gitti. İki dakika sonra ise De Bruyne'ün müthiş pasında Lukaku topu ayağından açınca Pickford araya girdi.
İngilizler gol için tüm haklarıyla bastırmaya başladı. 70'te Rashford ile verkaça giren Dier kaleci Courtois'nın üzerinden topu aşırdı ancak Alderweireld müthiş bir müdahaleyle tam çizgide golü önledi. 73. dakikada ise Maguire'ın kafası yandan auta gitti.
82'de sahneye çıkan Hazard maçta fişi çeken isim oldu ve Belçika, İngiltere'yi 2-0 yenerek dünya üçüncüsü oldu.
BELÇİKA 2 - 0 İNGİLTERE
STAT: Saint Petersburg
HAKEMLER: Alireza Faghani, Reza Sokhandan, Mohammedreza Mansouri (İran)
BELÇİKA: Courtois, Alderweireld, Kompany, Vertonghen, Witsel, De Bruyne, Tielemans (Dk. 78 Dembele), Meunier, Eden Hazard, Chadli (Dk. 39 Vermaelen), Lukaku (Dk. 60 Mertens)
İNGİLTERE: Pickford, Rose (Dk. 46 Lingard), Dier, Stones, Maguire, Trippier, Jones, Delph, Loftus-Cheek (Dk. 84 Dele Alli), Sterling (Dk. 46 Rashford), Kane
GOLLER: Dk. 4 Meunier, Dk. 82 Eden Hazard (Belçika)
SARI KARTLAR: Dk. 52 Stones, Dk. 77 Maguire (İngiltere), Dk. 90+3 Witsel (Belçika)
İLK YARIDAN POZİSYONLAR
DAKİKA 4: Belçika öne geçti. Orta sahada topla buluşan Lukaku, sol kanattan bindiren Chadli'ye pasını attı. Chadli, ceza sahasına girmeden altı pas önüne yerden topu gönderdi, Meunier kayarak yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.
DAKİKA 23: Gelişen İngiltere atağında orta sahadan atılan uzun pası kontrol eden Sterling, Kane'e topu bıraktı. Kane'in ceza sahası içinde gelişine vurduğu top az farkla yandan auta çıktı.
İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
DAKİKA 70: İngiltere beraberlik golüne çok yaklaştı. Belçika yarı sahasının ortasında topla buluşan Dier, Rashford ile verkaç yaptı ve ceza sahasına girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Dier, topu Courtois'in üzerinde aşırttı, kaleye giden topu son anda Alderweireld kayarak son anda kornere gönderdi.
DAKİKA 80: Belçika tehlikeli geldi. Hızlı gelişen atakta Mertens, De Bruyne ile paslaşarak İngiltere ceza sahası önüne geldi. Arka direğe gönderdiği topa Meunier gelişine vurdu. Kaleci Pickford sağına uzandı ve golü önledi, boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.
DAKİKA 82: Belçika farkı 2'ye çıkardı. De Bruyne, soldan savunma arkasına kaçan Eden Hazard'a pasını attı. Ceza sahası içinde kaleci Pickford ile karşı karşıya kalan Hazard, yakın direk dibine sert vurdu ve topu filelere yolladı: 2-0.
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