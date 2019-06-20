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Belçika basını: Galatasaray, Luyindama'nın bonservisini aldı

GALATASARAY HABERLERİ  | 20.06.2019 10:01 | Son Güncelleme

Belçika basını, Galatasaray'ın Standard Liege'den Christian Luyindama'nın bonservisini 6 milyon Euro karşılığında aldığını ve oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını yazdı.

Belçika basını: Galatasaray, Luyindama'nın bonservisini aldı

Belçika basını, Galatasaray’ın Luyindama’nın bonservisini aldığını duyurdu. De Standaard gazetesi, geçen sezon başında Standard Liege’den kiralık gelen Kongolu oyuncunun 6 milyon Euro değerindeki satın alma opsiyonunun ödendiğini yazdı.

Haberde 25 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. Anlaşmanın da kısa süre içinde duyurulması bekleniyor. 25 yaşındaki oyuncu geçen sezon 17 maçta ilk 11'de forma giydi.

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Anahtar Kelimeler:
Christian Luyindama Galatasaray

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bir defansa 6 milyon euro mu verilir..hem de bu yoklukta hem de 4 yillik imza
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