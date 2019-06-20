Belçika basını: Galatasaray, Luyindama'nın bonservisini aldı

Belçika basını, Galatasaray’ın Luyindama’nın bonservisini aldığını duyurdu. De Standaard gazetesi, geçen sezon başında Standard Liege’den kiralık gelen Kongolu oyuncunun 6 milyon Euro değerindeki satın alma opsiyonunun ödendiğini yazdı.
Haberde 25 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. Anlaşmanın da kısa süre içinde duyurulması bekleniyor. 25 yaşındaki oyuncu geçen sezon 17 maçta ilk 11'de forma giydi.
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