Belçika basınından Galatasaraylıları üzen haber: Mertens önümüzdeki sezon sonunda futbolu bırakıyor

Ligin 36. haftasında oynanacak olan Ankaragücü-Galatasaray mücadelesinde rakibini mağlup etmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları da hız kesmeden devam ederken, geçtiğimiz günlerde 1 yıllık opsiyonunun kullanıldığını TFF'ye bildirmişti.

FUTBOLU BIRAKIYOR

Bu gelişmenin yaşanmasından kısa bir süre sonra, Sarı-Kırmızılı formayla gösterdiği performansla büyük alkış alan Belçikalı yıldız için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İtalyan ekibi Napoli'ye yakın kaynaklar, 2024'e kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunan futbolcunun, kontratı bittiğinde futbolu bırakacağını yazdı.

31 MAÇTA 7 GOL 4 ASİST

Sözleşmesi sona erdiğinde 37 yaşında olacak Mertens, bu sezon Sarı-Kırmızılı forma ile 31 maçta oynadı ve 7 gol, 4 asistlik katkı sağladı.

"YANILTTILAR"

Öte yandan Belçika basını geçtiğimiz günlerde Mertens için "Dries ve eşi Kat Kerkhofs'un İstanbul'da keyfi yerinde. Belçika'ya döneceğini düşünenleri yanılttılar" ifadelerini kullanmıştı.

