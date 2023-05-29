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Belçika basınından Galatasaraylıları üzen haber: Mertens önümüzdeki sezon sonunda futbolu bırakıyor

29.05.2023 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonluğunu ilan etmesine yalnızca bir adım kalan Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ederken, Belçikalı yıldız Dries Mertens için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Sarı-Kırmızılılar'ın geçtiğimiz günlerde sözleşmesini uzattığı tecrübeli oyuncunun önümüzdeki sezon sonunda futbolu bırakacağı duyuruldu. İşte detaylar...

Belçika basınından Galatasaraylıları üzen haber: Mertens önümüzdeki sezon sonunda futbolu bırakıyor
Dries Mertens

Dries Mertens

BEL Belçika
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Ligin 36. haftasında oynanacak olan Ankaragücü-Galatasaray mücadelesinde rakibini mağlup etmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları da hız kesmeden devam ederken, geçtiğimiz günlerde 1 yıllık opsiyonunun kullanıldığını TFF'ye bildirmişti.

FUTBOLU BIRAKIYOR

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Bu gelişmenin yaşanmasından kısa bir süre sonra, Sarı-Kırmızılı formayla gösterdiği performansla büyük alkış alan Belçikalı yıldız için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İtalyan ekibi Napoli'ye yakın kaynaklar, 2024'e kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunan futbolcunun, kontratı bittiğinde futbolu bırakacağını yazdı.

31 MAÇTA 7 GOL 4 ASİST

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Sözleşmesi sona erdiğinde 37 yaşında olacak Mertens, bu sezon Sarı-Kırmızılı forma ile 31 maçta oynadı ve 7 gol, 4 asistlik katkı sağladı.

"YANILTTILAR"

mertens

Öte yandan Belçika basını geçtiğimiz günlerde Mertens için "Dries ve eşi Kat Kerkhofs'un İstanbul'da keyfi yerinde. Belçika'ya döneceğini düşünenleri yanılttılar" ifadelerini kullanmıştı.

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