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Belçika'da yapılan araştırmaya göre hangi duygu durumu daha kısa sürer?

14.11.2021 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'de yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster" programında yarışmacıya yöneltilen, "2014’te Belçika’da 233 lise öğrencisiyle 27 duygu durumu üzerinden yapılan akademik bir araştırmaya göre hangi duygu durumu en kısa sürmektedir?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

Belçika'da yapılan araştırmaya göre hangi duygu durumu daha kısa sürer?

2014’te Belçika’da 233 lise öğrencisiyle 27 duygu durumu üzerinden yapılan akademik bir araştırmaya göre hangi duygu durumu en kısa sürmektedir?

A- Utanç
B- Korku
C- Gurur
D- Öfke

Doğru cevap "A" seçeneği.


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Anahtar Kelimeler:
atv Kenan İmirzalıoğlu
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