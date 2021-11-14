Belçika'da yapılan araştırmaya göre hangi duygu durumu daha kısa sürer?

ATV'de yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster" programında yarışmacıya yöneltilen, "2014’te Belçika’da 233 lise öğrencisiyle 27 duygu durumu üzerinden yapılan akademik bir araştırmaya göre hangi duygu durumu en kısa sürmektedir?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu.
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