Belçika'da yapılan araştırmaya göre hangi duygu durumu daha kısa sürer?

2014’te Belçika’da 233 lise öğrencisiyle 27 duygu durumu üzerinden yapılan akademik bir araştırmaya göre hangi duygu durumu en kısa sürmektedir?

A- Utanç

B- Korku

C- Gurur

D- Öfke

Doğru cevap "A" seçeneği.



