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Belçika'daki en renkli festival: Çizgi Roman Festivali

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 16.09.2019 12:17 | Son Güncelleme

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen Çizgi Roman Festivali, renkli görüntülere sahne oldu.

Dünyanın farklı bölgelerinden geniş bir katılımla Kraliyet Sarayı önündeki bir parkta düzenlenen festival kapsamında Tenten, Şirinler ve Red Kit gibi çizgi romanların karakterlerinin yer aldığı balon geçidine bu yıl 20 bin kişinin katıldığı tahmin ediliyor.

Bu yıl her yaştan öğrencinin de katıldığı ve renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlik büyük ilgi gördü. (AA)


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Anahtar Kelimeler:
Belçika Çizgi Roman Festivali

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