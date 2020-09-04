Belçim Bilgin de ‘çalışan anne’ akımına katıldı!

Hekimoğlu dizisinin yeni sezonunda kadroya dahil olan Belçim Bilgin büyük bir hızla çekimlere başladı. Başrollerini Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban ve Kaan Yıldırım’ın paylaştığı Hekimoğlu dizisinin kadrosuna dahil olan Belçim Bilgin setten bir kareyi sosyal medya hesabından yayınladı.

‘ÇALIŞAN ANNE’

Uzun bir aradan sonra yeniden dizi setlerine dönen Belçim Bilgin geçtiğimiz günlerde Hazal Kaya’nın çalışan anne pozuna benzer bir paylaşım yaptı. Çekim için hazırlık yapılırken kucağında oğlu Rodin’le çekilen bir fotoğrafını yayınlayan Belçim Bilgin, “Çalışan anne” notunu düşütü. Hazal Kaya’nın ardından Belçim Bilgin’in yaptığı paylaşımın ünlü anneler arasında yeni bir akım başlatacağı iddia edildi.

ÜNLÜ İSİMLERDEN YORUM YAĞDI

2006 yılında hayatını Yılmaz Erdoğan’la birleştiren güzel oyuncu Belçim Bilgin 2018 yılında boşanma kararı aldı. Uzun bir dönem boyunca Fransa’da 10 yaşındaki oğlu Rodin’le yaşayan Belçim Bilgin gönlünü yapımcı Alfredo Di Blasio kaptırdı. Türkiye’ye kesin dönüş yaptıktan sonra setlere geri dönen güzel yıldızın çalışan anne pozu kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni topladı. Belçim Bilgin’in fotoğrafına yorum yapan ünlü isimler arasında Şükran Ovalı, Pelin Akil ve Zeynep Selvili yer aldı.