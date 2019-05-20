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Belçim Bilgin'den eski eşi Yılmaz Erdoğan'a öpücük

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 20.05.2019 16:23 | Son Güncelleme

Belçim Bilgin ile Yılmaz Erdoğan geçtiğimiz yıl aralık ayında 12 yıl süren evliliklerini sonlandırmıştı. Bilgin'den bugün şaşırtan bir hamle geldi. Ünlü oyuncu eski eşi Yılmaz Erdoğan'ın yaptığı paylaşıma öpücük ifadesi bıraktı

Belçim Bilgin'den eski eşi Yılmaz Erdoğan'a öpücük

Usta oyuncu Yılmaz Erdoğan ile kendisi gibi oyuncu olan Belçim Bilgin geçtiğimiz yıl evliliklerini dostça bitirmişti.

Yılmaz Erdoğan ile eşi Belçim Bilgin 2 yıldır farklı ülkelerde yaşıyordu. Belçim Bilgin oğlu Rodin ile Londra'da, Yılmaz Erdoğan ise Köyceğiz'de yaşamını sürdürüyordu.

Belçim Bilgin bugün eski eşi Yılmaz Erdoğan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafına öpücük ifadesi bıraktı.

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Anahtar Kelimeler:
Belçim Bilgin Yılmaz Erdoğan

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