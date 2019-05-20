Belçim Bilgin'den eski eşi Yılmaz Erdoğan'a öpücük

Usta oyuncu Yılmaz Erdoğan ile kendisi gibi oyuncu olan Belçim Bilgin geçtiğimiz yıl evliliklerini dostça bitirmişti.

Yılmaz Erdoğan ile eşi Belçim Bilgin 2 yıldır farklı ülkelerde yaşıyordu. Belçim Bilgin oğlu Rodin ile Londra'da, Yılmaz Erdoğan ise Köyceğiz'de yaşamını sürdürüyordu.

Belçim Bilgin bugün eski eşi Yılmaz Erdoğan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafına öpücük ifadesi bıraktı.





