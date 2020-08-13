Belçim Bilgin Hekimoğlu dizisi için sete çıktı

Dünyaca ünlü House M.D dizisinden uyarlanan Hekimoğlu dizisi 2. sezonuyla seyircisiyle kucaklaşacak. Çekimlerine devam edilen dizinin yeni bölümüne dair ilk ipucu verildi. Koronavirüs önlemleri kapsamında Mart ayında çekimleri durdurulan dizinin yeni sezonunda kadrosuna güzel oyuncu Belçim Bilgin dahil oldu. Dizide Belçim Bilgin, Hekimoğlu’nun eski eşi avukat Selin Kurt karakterine hayat verecek.

Başrollerini Timuçin Esen, Kaan Yıldırım, Okan Yalabık ve Ebru Özkan Saban’ın paylaştığı dizinin çekimleri tam gaz devam ediyor. Eylül ayında yayınlanmaya hazırlanan diziden yeni kareleri Belçim Bilgin paylaştı.

‘YAPTIĞIN İŞİ SEVMEK BÜYÜK ŞANS’



Hekimoğlu dizisinin kadrosuna dahil olan Belçim Bilgin sosyal medya paylaşımında işini çok sevdiğinden bahsetti. Bilgin setten yayınladığı fotoğraflarının altına; “Malum ortalık biraz karışık, her gün yeni bir haberle başlıyoruz güne ne zaman sonlanacağını bilmediğimiz bu pandemi günlerinde Hekimoğlu seti ve Selin heyecan veriyor. Yaptığın işi sevmek büyük şans! İşine bütün gücüyle sahip çıkan bir ekiple çalışmak daha da büyük şans!” ifadelerini kullandı.



Hekimoğlu dizisine taze kan olarak yeni bir soluk getiren Belçim Bilgin, setteki karavanından ekip arkadaşlarıyla beraber bir fotoğraf paylaştı. Setteki mutluluğu yayınladığı fotoğraftan anlaşılan güzel sanatçı heyecanını takipçileriyle paylaştı.

