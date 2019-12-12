Mynet Trend

Belediye Başkan Yardımcısını rehin almıştı: Kına yakın!

okan.akin okan.akin
TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Ekim ayında belediyeye silahla gelip Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk'ü rehin alan Sinan Bingöl'ün yargılanmasına başlandı. Hakimin tutukluluk halinin devam etmesi kararının ardından söz isteyen Sinan Bingöl, ''Buradan tutuklu kalmamdan memnun olanlara seslenmek istiyorum, kına yakın'' diyerek görüşme sandalyesinden ayrıldı.

Olay, Ekim ayında Gemlik Belediyesi'nde meydana geldi. Sinan Bingöl, elinde tabanca ile Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk'ün makam odasına girdi. İmar işlerinden sorumlu olan Serintürk'ü rehin alan Bingöl, kapıyı kapattı. Bu sırada binadakiler kapıyı açmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Belediye binası tedbir amaçlı boşaltıldı. Odada bağırarak taleplerinin olduğunu söyleyen Bingöl, polisin yaklaşık 1 saatlik ikna çalışması sonucu Serintürk’ü bıraktı. Teslim olan Bingöl, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanan Sinan Bingöl'ün duruşması bugün yapıldı.

Duruşmaya Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk ile taraf avukatları katılırken, Bingöl, tutuklu bulunduğu Bursa Kapalı Cezaevinden SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile bağlandı.

gemlik

'ANNE OLDUĞU İÇİN ÖZÜR DİLERİM'

Duruşmada söz verilen Sinan Bingöl, ''Alkol almıştım. Belediyenin önünden geçerken, Bayram Demir'in kibirli konuşması aklıma geldi. Birayı cebine koydum, şeytana uydum. İki kadının odasına girdim. Girerken de kendilerine söyledim. 'Bazı yetkililere sesimi duyurmak için yaptım' dedim. Bu insanlarla bu şekilde olmak istemezdim. Zeynep hanımdan anne olduğu için özür dilerim'' dedi. Bingöl'ün olayın bir dakika sürdüğünü iddia etmesi de şaşkınlık yarattı.

'BAŞIMA SİLAH DAYADI'

Sinan Bingöl'den sonra söz verilen Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk ise "Şahsı tanımıyorum. Olay gününden bir kaç ay önce özel kalem müdürümüzün odasında agresif tavırlar sergilemişti. Olay günü bir anda silahla içeri girdi, 'Bu bir eylemdir' diyerek silahını doğrulttu. Sonrasında 'Ben buraya kelle koltukta geldim, beni dinlemediniz hesabını soracağım' dedi. Biz sakinleşmeye çalıştırdık, sakinleşmedi. Sekreterimi çıkarınca başıma silahı dayadı, 'Çıkamazsın' dedi. Sonra gözlerimi kapattım, polisler içeriye girdi. Etkisiz hale getirdiler" dedi.

'KINA YAKIN'

Tarafları dinleyen hakim kararı açıklayacağını beyan etti. Serintürk'ün avukatı ''Konunun yeterince anlaşıldığını düşünmüyorum, bu nedenle ek beyanda bulunmak için süre istiyorum'' deyince, mahkeme, tutukluluğunun devam etmesine karar vererek, 11 Şubat 2020 tarihine erteledi.

Ertelemenin açıklanmasının ardından söz isteyen zanlı Sinan Bingöl, ''Buradan tutuklu kalmamdan memnun olanlara seslenmek istiyorum. Kına yakın'' dedi. (DHA)

PARTNERMahkeme salonu buz kesti! 'Karım sekiz adamla...'Mahkeme salonu buz kesti! 'Karım sekiz adamla...'
Dehşete düşüren görüntüler! Kafasında kurtçuklar türemiş...Dehşete düşüren görüntüler! Kafasında kurtçuklar türemiş...
Bu görüntünün cezası 361 bin TL!Bu görüntünün cezası 361 bin TL!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Zeynep Akış Serintürk Sinan Bingöl bursa Gemlik Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk

En Çok Okunan Trend Haberler

Banka hesabını görünce hayatının şokunu yaşadı!

Banka hesabını görünce hayatının şokunu yaşadı!

Garson bebek sandalyesine çarptı ortalık karıştı!

Garson bebek sandalyesine çarptı ortalık karıştı!

Şans eseri oradaydı… Kibar Feyzo filminde rol aldı

Şans eseri oradaydı… Kibar Feyzo filminde rol aldı

Kadın kalbinden vuruldu, zanlının parmağı koptu!

Kadın kalbinden vuruldu, zanlının parmağı koptu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu müjdeyi duyurdu!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu müjdeyi duyurdu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Acı gerçek 4 ay sonra ortaya çıktı! Başı ve kolları olmayan ceset bulunmuştu

Acı gerçek 4 ay sonra ortaya çıktı! Başı ve kolları olmayan ceset bulunmuştu

11 yıldır haber alınamıyor! Bulana 100 bin dolar ödül

11 yıldır haber alınamıyor! Bulana 100 bin dolar ödül

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Şimdi suçlu Alköl mü ya adam gibi içecek ya da sonucuna katlanacaksın verin bir 30-40 yıl ama nerde kanunlar sanki suçluyu korumak için yapılmış gibi
KANUNLARIMIZ SUÇLULARI KORUMAK MAĞDURLARI DAHADA MAĞDUR ETMEK İÇİN VAR GİBİ. MAĞDUR ADALETE SIĞINIYOR AMA ADALET MAĞDURUN HAKLILIĞINI İLAN EDENE KADAR HAKKINI TESLİM EDENE KADAR ZATEN YETERİNCE ZORLANIYOR. MAĞDUR EDEN İSE İŞİ BİLİYOR VFE ONA GÖRE YOL YÜRÜYOR VE CEZAEVİNDE VEYA CEVRESİNDEN AKIL VEREN ÇOK OLUYOR. SARHOŞTUM, PSİKOLOJİM KÖTÜYDÜ, AİLEVİ SORUNLARIM VARDI YOK KÜÇÜKKEN TECAVÜZE UĞRAMIŞTIM OLAYA GÖRE İFADE DEVLET SUÇLUNUN HAMİSİ OLMUŞ
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Belediyeden gelen telefonla milyoner olduğunu öğrendi

Belediyeden gelen telefonla milyoner olduğunu öğrendi

Selçuk Bayraktar’dan Özgür Özel’e cevap: Milletin vekili sıfatlı birisi...

Bayraktar'dan sert açıklama: Milletin vekili sıfatlı birisi...

İris Gölü eski haline getirilecek

İris Gölü'yle ilgili yeni gelişme

'Robin Hood' şimdi de Ataşehir'de ortaya çıktı: Sokaklara dağılıp para dağıttılar

İlginç olay bu kez Ataşehir'de: Bir anda sokaklara dağılıp...

Meteoroloji'den birçok il için turuncu kodlu yoğun sis uyarısı

Turuncu kodlu uyarı geldi! İşte o iller

Uludağ'da kaybolan dağcının eşinden yürek dağlayan paylaşım!

Kayıp dağcının eşinden yürek dağlayan paylaşım!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.