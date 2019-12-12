Belediye Başkan Yardımcısını rehin almıştı: Kına yakın!

Olay, Ekim ayında Gemlik Belediyesi'nde meydana geldi. Sinan Bingöl, elinde tabanca ile Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk'ün makam odasına girdi. İmar işlerinden sorumlu olan Serintürk'ü rehin alan Bingöl, kapıyı kapattı. Bu sırada binadakiler kapıyı açmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Belediye binası tedbir amaçlı boşaltıldı. Odada bağırarak taleplerinin olduğunu söyleyen Bingöl, polisin yaklaşık 1 saatlik ikna çalışması sonucu Serintürk’ü bıraktı. Teslim olan Bingöl, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanan Sinan Bingöl'ün duruşması bugün yapıldı.

Duruşmaya Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk ile taraf avukatları katılırken, Bingöl, tutuklu bulunduğu Bursa Kapalı Cezaevinden SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile bağlandı.

'ANNE OLDUĞU İÇİN ÖZÜR DİLERİM'

Duruşmada söz verilen Sinan Bingöl, ''Alkol almıştım. Belediyenin önünden geçerken, Bayram Demir'in kibirli konuşması aklıma geldi. Birayı cebine koydum, şeytana uydum. İki kadının odasına girdim. Girerken de kendilerine söyledim. 'Bazı yetkililere sesimi duyurmak için yaptım' dedim. Bu insanlarla bu şekilde olmak istemezdim. Zeynep hanımdan anne olduğu için özür dilerim'' dedi. Bingöl'ün olayın bir dakika sürdüğünü iddia etmesi de şaşkınlık yarattı.