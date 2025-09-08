Mynet Trend

Belediye başkanı duyurdu! Artık kebapçı ve fast-food dükkanı açılmayacak! "Şehir merkezi tehlikede"

Fransa'da Fère-en-Tardenois kasabasında yeni kebapçı ve fast-food dükkanlarının açılması engellenecek. Belediye Başkanı Jean-Paul Roseleux kararnameye imza attı.

Fransa’nın Aisne bölgesindeki Fère-en-Tardenois kasabasında fast-food restoranlarının sayısının giderek artması üzerine harekete geçen Belediye Başkanı Jean-Paul Roseleux, yeni kebapçı ve fast-food dükkanlarının açılmasını engelleyen bir kararnameye imza attı.

"ŞEHİR MERKEZİ TEHLİKEDE"

Başkan Roseleux fast-food dükkanlarının açılmasıyla kasabanın gelenekselliğinden uzaklaştığını, bu sebeple şehir merkezinin tehlikede olduğunu vurguladı. Belediye başkanı, "Şehir merkezimizin bekası için buna son verilmesi gerekiyor"dedi.

Fransa
