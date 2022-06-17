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Belediye Başkanı duyurdu! YKS'ye girecek öğrenciler etkilenmesin diye tümü kapalı olacak

17.06.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinin Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı dolayısıyla ilçe genelindeki tüm pazar yerlerinin kapalı olacağını duyurdu.

Belediye Başkanı duyurdu! YKS'ye girecek öğrenciler etkilenmesin diye tümü kapalı olacak

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, hafta sonu yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (TYT, AYT ve YDT) ile ilgili alınan kararı açıkladı. Başkan Fadıloğlu, 18 Haziran Cumartesi ve 19 Haziran Pazar günü yapılacak sınavlarda öğrencilerin herhangi bir olumsuz durumdan etkilenmemeleri için ilçe genelindeki pazar yerlerinin kapalı olacağı bilgisini kamuoyuyla paylaştı.

Öğrencilere başarı dileyen Başkan Fadıloğlu, açıklamasında öğrencilere önemli uyarılarda da bulundu. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, “Sevgili öğrenciler, bu hafta sonu önemli bir sınava gireceksiniz. Gireceğiniz sınav, yolun sonu değil. Önünüzde çok uzun bir yol var ve bizim de sizlere ihtiyacımız var. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da bizler sizin için çalışmaya devam edeceğiz. Geleceğimizin en önemli teminatı olan siz gençlerimize güvenim tam. Çünkü şunu çok iyi biliyorum ki siz, elinizden gayreti gösterdiniz. Sevgili öğrenciler, YKS gibi önemli sınavlardan önce zihnimiz bizlere küçük oyunlar oynar, her şeyi unuttuğumuzu zannederiz. Sınav kaygısından kaynaklanan anlık unutmalar, beynimizin bize şakasıdır. Sınav gecesi iyi dinlenin, uykunuzu tam alın. Kahvaltıda aceleci olmayın. Sınavda, kapıdan içeri girerken, geride kalan her şeyi unutarak sınava odaklanın. Emek ve gayret içerisinde uzun süren bir çalışma döneminden sonra gireceğiniz Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda hepinize stres ve kaygıdan uzak başarılı bir sınav diliyorum. Heyecanınızı yürekten paylaşıyor, kendinize güvendiğiniz sürece aşamayacağınız hiçbir engelin bulunmadığına inanıyorum. Hafta sonu yapılacak olan sınava girecek bütün evlatlarımıza zihin açıklığı ve başarılar diliyor, öğrencilerimizi yetiştiren, onlara emek ve destek veren tüm öğretmenlerimiz ile ailelerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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“VATANDAŞLARIMIZDAN ANLAYIŞ BEKLİYORUZ”

Sınav günleri için vatandaşa da uyarılarda bulunan Başkan Fadıloğlu, “Öğrencilerimizin, zihinlerinin yorulmaması, doğru düşünebilmeleri ve soruları çözebilmeleri için sessiz, sakin ve gürültüsüz bir ortama ihtiyaçları vardır. Bu nedenle Şehitkamil Belediyesi olarak, sınav günü ilçemiz genelinde bulunan bütün pazar yerlerimizi kapalı tutacağız. Bunun dışında, okulların çevresinde öğrencilerimizin dikkatinin dağılmasına huzur ve sükununu beden ve ruh sağlığının bozulmasına neden olabilecek olayların yaşanmamasına dikkat etmeliyiz.

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Davul-zurna ve müzikli cihazların çalınmaması, sürücülerin klakson çalmamaları, motosiklet ile dolaşılmamasını, yüksek sesle haykırarak veya anons yapmak suretiyle satış yapılmamasını, okul yakınlarında bulunan yüksek ses çıkarabilecek demir doğrama ve marangoz atölyelerinin kapalı olmasını, park halindeki araçlarda bulunan alarm sistemlerini devre dışı bırakmak hususlarında vatandaşlarımızdan anlayış bekliyoruz” sözlerini kaydetti. (İHA)

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Gaziantep YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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